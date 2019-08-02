Прикмети і свята 3 серпня: що не можна робити

3 серпня відзначається кілька свят і пам'ятних дат: день кавуна, день пам'яті святого пророка Єзекіїля, день пам'яті Онуфрія Мовчазного.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 3 серпня

День кавуна

Неформальне свято, що веде свою історію з США. Америка займає перше місце за кількістю поїдання цієї ягоди в порівнянні з іншими країнами. Як правило, прийнято влаштовувати пікніки на природі та з'їдати величезну кількість кавунів, а потім влаштовувати змагання – хто далі всіх плюне насіннячком, або конкурс на кращу фігуру, вирізану з ягоди.

день кавуна pixabay

День пам'яті святого пророка Єзекіїля

Він жив у 6 столітті до Різдва Христового. У друге нашестя на Єрусалим вавілонського царя Навуходоносора, в 25-річному віці Єзекіїль був відведений до Вавилону з царем Ієхонією II і багатьма іншими юдеями. У полоні жив при річці Ховар, де у видінні йому було відкрито майбутнє єврейського народу і всього людства. Святий пророк Єзекіїль мав дар чудотворення. Він молитвою до Бога розділив води річки Ховар, і євреї перейшли на інший берег, уникнувши переслідування халдеїв. Під час голоду пророк виклопотав у Бога множення їжі для голодуючих.

Пророк Єзекіїль pravoslavie

День пам'яті Онуфрія Мовчазного Печерського

Святий жив у Києві в 12 столітті. Онуфрій був ченцем Києво-Печерської лаври, жив у Ближніх печерах, де зараз знаходяться його нетлінні мощі. Відомості про життя преподобного і обставини, при яких його почали вшановувати як святого, не збереглися. Відомо лише, що Онуфрій дотримувався мовчазного затвору, як і багато києво-печерських ченців. На Русі цього дня всі роботи потрібно було здійснювати мовчки в пам'ять про святого покровителя. Говорили, що на Онуфрія жодного зайвого слова не варто вимовляти без крайньої необхідності, займатися засіками (місця в коморах для зберігання зерна). Господарі перевіряли, чи не згнили дошки, або чи не проржавіли цвяхи.

Онуфрій Мовчазний Ікона в Києво-Печерській лЛавре

Прикмети 3 серпня

3 серпня - свята - день Онуфрія pixabay

Сильна роса – буде поганий врожай льону.

Стерня тріщить, коли ламається – до дощу.

Горобці літають зграйками – на суху і ясну погоду.

Цілий день грозові дощі – до граду.

Туман стелиться низинами – до тепла.

Павук павутину не пасе – до дощу.

Сови товчуть під час дощу – скоро вигляне сонце.

Світлячків добре видно – осінь настане не скоро.

Дрібні рибки плескаються на поверхні – до тепла.

Плотва на дно пішла – до сильної грози.

Мокра дорога з ранку – до тепла.

Після обіду на Онуфрія літо закінчується.

Багато жолудів – до врожайного року.

Що не можна робити 3 серпня

Їсти яблука, зібрані цього дня, не можна. Їх потрібно переробляти – варити компоти або робити вино, варення. Розмовляти (тріпатися даремно) заборонено. У разі крайньої необхідності можна обійтися кількома слів.

Хто народився 3 серпня

Українська співачка, учасниця шоу "Голос країни" та "Х-фактор, солістка популярного гурту KAZKA (27 років). У 2018 році "підірвала" чарти хітом "Плакала", який бив усі рекорди.

Олександра Зарицька instagram /kazka.band

Марта Стюарт

Відома американська бізнесвумен, телеведуча і письменниця (78 років). Виступала на телешоу (в тому числі Опри Уїнфрі та Ларрі Кінга), була головним редактором кулінарного журналу Martha Stewart Living. Її медіахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia вийшов на Нью-Йоркську фондову біржу і номінально зробив Марту мільярдером. У 2000-х після гучного скандалу потрапила у в'язницю за незаконне використання інсайдерської інформації.

Марта Стюарт @NickiSwiftCeleb

Джон С. Макгінлі

Американський актор, продюсер і сценарист (60 років). Велику популярність принесли ролі доктора Перрі Кокса в серіалі NBC "Клініка" і сержанта Реда О'Ніла у фільмі "Взвод".

Доктор Кокс в "Клініці"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на святкуванні Дня Незалежності 24 серпня не буде традиційного параду, але пройде Хода гідності.

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