Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

3 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день вечірки.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день вечірки
3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки (World Party Day), також відомий як P-Day.
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Прикмети 3 квітня
Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.
Якщо в цей день іде дощ – влітку посухи не буде.
Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.
Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.
Яка погода – таким буде і жовтень.
pexels.com
Що не можна робити 3 квітня
У цей день заборонено лаятися і кричати – буде нещастя.
pexels.com
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