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3 квітня • оновлено в 01:09
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Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

1.3т
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3 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день вечірки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день вечірки

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки (World Party Day), також відомий як P-Day.

Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 3 квітня

  • Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

  • Якщо в цей день іде дощ – влітку посухи не буде.

  • Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.

  • Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

  • Яка погода – таким буде і жовтень.

Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 3 квітня

  • У цей день заборонено лаятися і кричати – буде нещастя.

Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Автор
Марія Дідик
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