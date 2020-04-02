Прикмети і свята 3 квітня: що не можна робити в цей день

3 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Всесвітній день вечірки.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день вечірки

3 квітня відзначається веселе неофіційне свято – Всесвітній день вечірки (World Party Day), також відомий як P-Day.

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Прикмети 3 квітня

Теплий і ясний день – сухе і вітряне літо.

Якщо в цей день іде дощ – влітку посухи не буде.

Якщо в цей день лежить сніг – літо буде поганим.

Вночі зірок не видно – погода найближчим часом буде теплою.

Яка погода – таким буде і жовтень.

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Що не можна робити 3 квітня

У цей день заборонено лаятися і кричати – буде нещастя.

pexels.com

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