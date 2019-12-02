Прикмети і свята 3 грудня 2019: що не можна робити

3 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної графіки та Міжнародний день боротьби з пестицидами.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день інвалідів
У 1992 році в кінці Десятиліття інвалідів Організації Об'єднаних Націй (1983-1992) Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією №47/3 проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів (International Day of Disabled Persons), з метою просування прав інвалідів у всіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкої громадськості до їхніх проблем.
Всесвітній день комп'ютерної графіки
У третій день грудня своє свято традиційно відзначають комп'ютерні графіки і дизайнери всього світу. Ідея його проведення, висунута в 1998 році, належить американській компанії Alias.
Дата для Всесвітнього дня комп'ютерної графіки обрана в зв'язку з тим, що вона єдина в році починається зі знакового поєднання символів: 3D - 3 December.
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Міжнародний день боротьби з пестицидами
3 грудня населення планети відзначає Міжнародний день боротьби з пестицидами (Global No Pesticides Use Day).
Девіз Дня: "Пестициди – безвихідь цивілізації". Мета Дня боротьби з пестицидами – привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли в результаті виробництва і використання цих небезпечних хімікатів.
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Прикмети 3 листопада
Якщо сніг у цей день піде, то буде дощова погода.
Снігур співає, а сорока під стріху ховається – скоро буде хуртовина.
Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.
Сильний сніг пішов рано вранці – днем буде ясно і сонячно.
Поліна тріщать в печі – прикмета до того, що буде морозний день.
Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.
Вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.
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Що не можна робити 3 листопада
Якщо вам потрібно відправитися в дальню дорогу, то краще зробіть це наступного дня.
Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте доброзичливі і привітні.
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Народилися 3 грудня
1722 – Григорій Сковорода (пом. 1794), український філософ, поет, педагог.
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1948 – Оззі Осборн, британський рок-музикант, співак.
1985 – Аманда Сейфрід, американська актриса.
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