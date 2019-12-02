Прикмети і свята 3 грудня 2019: що не можна робити

3 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Міжнародний день інвалідів, Всесвітній день комп'ютерної графіки та Міжнародний день боротьби з пестицидами.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день інвалідів

У 1992 році в кінці Десятиліття інвалідів Організації Об'єднаних Націй (1983-1992) Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією №47/3 проголосила 3 грудня Міжнародним днем інвалідів (International Day of Disabled Persons), з метою просування прав інвалідів у всіх сферах суспільного життя, а також привернення уваги широкої громадськості до їхніх проблем.

Всесвітній день комп'ютерної графіки

У третій день грудня своє свято традиційно відзначають комп'ютерні графіки і дизайнери всього світу. Ідея його проведення, висунута в 1998 році, належить американській компанії Alias.

Дата для Всесвітнього дня комп'ютерної графіки обрана в зв'язку з тим, що вона єдина в році починається зі знакового поєднання символів: 3D - 3 December.

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Міжнародний день боротьби з пестицидами

3 грудня населення планети відзначає Міжнародний день боротьби з пестицидами (Global No Pesticides Use Day).

Девіз Дня: "Пестициди – безвихідь цивілізації". Мета Дня боротьби з пестицидами – привернути увагу світової громадськості до вирішення проблем, що виникли в результаті виробництва і використання цих небезпечних хімікатів.

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Прикмети 3 листопада

Якщо сніг у цей день піде, то буде дощова погода.

Снігур співає, а сорока під стріху ховається – скоро буде хуртовина.

Тетерів сидить на верхівці дерева – буде сонячна і тепла погода.

Сильний сніг пішов рано вранці – днем буде ясно і сонячно.

Поліна тріщать в печі – прикмета до того, що буде морозний день.

Перисті хмари довгою смугою зігнулися – буде заметіль.

Вночі і рано вранці 3 грудня йде сильний сніг при слабкому вітрі – буде ясна погода.

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Що не можна робити 3 листопада

Якщо вам потрібно відправитися в дальню дорогу, то краще зробіть це наступного дня.

Намагайтеся не сваритися один з одним. Будьте доброзичливі і привітні.

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Народилися 3 грудня

1722 – Григорій Сковорода (пом. 1794), український філософ, поет, педагог.

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1948 – Оззі Осборн, британський рок-музикант, співак.

1985 – Аманда Сейфрід, американська актриса.

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