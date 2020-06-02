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2 червня • оновлено в 20:26
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Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

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3 червня 2020 року відзначають кілька свят: Всесвітній день велосипеда, а також Оленин день.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день велосипеда

Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day), який відзначається 3 червня, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в квітні 2018 року. Співавторами документа стали 56 держав. А з ініціативою започаткування цієї міжнародної дати виступили представники Туркменістану.

Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Оленин день

У цей день вшановують пам'ять святої Олени, яка жила в 3-4 століттях. Вона була матір'ю римського імператора Костянтина I і прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства. З її ініціативи в Єрусалимі були проведені розкопки, в ході яких були знайдені Гроб Господній, Животворящий Хрест та інші реліквії. 3 червня приймалися колись сіяти льон, а якщо в цей день щось заважало господареві, то він хоч жменю насіння повинен був кинути в землю: "Посієш льон на Олену – будуть довгі льони".

Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети на 3 червня

  • Горобина рясно зацвіла – прикмета до того, що буде хороший урожай льону.

  • На Олену дощ йде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади з сильними вітрами.

  • Увечері ковалі стрекочуть без зупинки – прикмета того, що буде хороша погода.

  • Гроза в день – потрібно прислухатися до грому.

  • Якщо він дзвінкий – буде сильний дощ.

  • Тихий грім 3 червня – дощ піде і закінчиться скоро.

Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 3 червня

  • Не можна сваритися, особливо з рідними.

  • Не бажано їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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