Прикмети і свята 3 червня: що не можна робити в цей день

3 червня 2020 року відзначають кілька свят: Всесвітній день велосипеда, а також Оленин день.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Всесвітній день велосипеда

Всесвітній день велосипеда (World Bicycle Day), який відзначається 3 червня, проголошений Генеральною Асамблеєю ООН в квітні 2018 року. Співавторами документа стали 56 держав. А з ініціативою започаткування цієї міжнародної дати виступили представники Туркменістану.

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Оленин день

У цей день вшановують пам'ять святої Олени, яка жила в 3-4 століттях. Вона була матір'ю римського імператора Костянтина I і прославилася своєю діяльністю з розповсюдження християнства. З її ініціативи в Єрусалимі були проведені розкопки, в ході яких були знайдені Гроб Господній, Животворящий Хрест та інші реліквії. 3 червня приймалися колись сіяти льон, а якщо в цей день щось заважало господареві, то він хоч жменю насіння повинен був кинути в землю: "Посієш льон на Олену – будуть довгі льони".

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Прикмети на 3 червня

Горобина рясно зацвіла – прикмета до того, що буде хороший урожай льону.

На Олену дощ йде, а потім починається гроза – восени також часто будуть опади з сильними вітрами.

Увечері ковалі стрекочуть без зупинки – прикмета того, що буде хороша погода.

Гроза в день – потрібно прислухатися до грому.

Якщо він дзвінкий – буде сильний дощ.

Тихий грім 3 червня – дощ піде і закінчиться скоро.

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Що не можна робити 3 червня

Не можна сваритися, особливо з рідними.

Не бажано їсти м'ясні продукти, краще замінити їх овочами або фруктами.

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