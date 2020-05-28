Прикмети і свята 29 травня: що не можна робити в цей день

29 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день здорового травлення, Міжнародний день миротворців ООН і День Федора Житника.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Всесвітній день здорового травлення

29 травня відзначається Всесвітній день здорового травлення, заснований в день прийняття Статуту Всесвітньої організації гастроентерологів, ВОГ в 1958 році. Ініціюючи щорічне проведення цього дня, гастроентерологи усього світу намагалися звернути увагу суспільства на проблеми порушення травлення у людини, зростання числа цих проблем, а також зростання кількості людей з подібними проблемами.

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Міжнародний день миротворців ООН

У 2002 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців Організації Об'єднаних Націй. В останні роки було прийнято рішення відзначати його проведенням заходів, об'єднаних спільною темою, яка змінюється щороку. Ця дата покликана віддати належне самопожертві і самовідданої відданості миротворців, які несуть службу по всьому світу.

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День Федора Житника

Православна церква 29 травня вшановує пам'ять Преподобного Феодора Освяченого. Він походив із Єгипту і був сином багатих і знатних батьків-християн. У 14 років він таємно пішов з дому і оселився в одному з монастирів. Святий Феодор керував Тавеннісскім монастирем, а пізніше став на чолі всіх Фиваїдських обителей. Він прославився святістю життя і даром чудотворення. Спочив преподобний Феодор в глибокій старості, в 368 році.

Прикмети на 29 маяк

Якщо до Житника зацвіла горобина – встановиться тепло і холодів вже не буде.

Якщо 29 травня триває дощ і чути квакання жаб у водоймах – погода скоро налагодиться.

На озерах з'явилися латаття – до стійкого літнього тепла.

29 травня гримить грім – буде хороший урожай зерна.

Ластівки в день Житника на гнізда сідають – червень буде спекотним.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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