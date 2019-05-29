Прикмети і свята 29 травня 2019: що не можна робити

29 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують свій День народження музикант, співак, гітарист і головний автор пісень британського рок-гурту "Oasis" Ноель Галлахер і співачка, екс-солістка гурту "Spice Girls" Мелані Браун.

Також 28 травня відзначається Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй і Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом. Прикмети можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом

Щорічно в останню середу травня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом або Всесвітній день розсіяного склерозу (World Multiple Sclerosis Day). Він був заснований в 2009 році з метою поширення інформації про дане захворювання, його профілактику і лікування, а також для консолідації зусиль національних і регіональних організацій в рамках Глобального руху проти розсіяного склерозу.

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Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй

У 2002 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією (57/129) оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців Організації Об'єднаних Націй (International Day of United Nations Peacekeepers). Ця дата покликана віддати належне самопожертві і відданості миротворців, які несуть службу по всьому світу.

Миротворці ООН

Прикмети 29 травня

Зацвіла горобина – скоро настануть дуже теплі дні;

Грім гримить – прикмета до того, що буде хороший урожай зерна;

Жаби квакають під час дощу – прикмета до того, що погода незабаром покращиться;

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Народились 29 травня

1967 - Ноель Галлахер, англійський музикант, співак, гітарист і головний автор пісень британського рок-гурту "Oasis".

1975 - Мелані Браун, англійська співачка, екс-солістка гурту "Spice Girls".

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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