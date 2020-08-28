Прикмети і свята 29 серпня: що не можна робити в Горіховий Спас

Що відзначають 29 серпня: прикмети і свята. Рixabay
У суботу, 29 серпня православні християни відзначають Третій Спас. Свято також називають Горіховим Спасом або Хлібним Спасом. У цей день прийнято почитати Нерукотворний образ Христа Спасителя. В Україні також шанують загиблих бійців в Іловайську на сході України.
OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і що не можна робити.
У цей день прийнято шанують Нерукотворний образ Христа Спасителя. Назву Горіховий Спас свято отримало, тому що народ заготовляв горіхи на зиму. А ще ця дата замикає Успенський піст.
Горіховий Спас: як відзначають свята Рixabay
Першою горіхи збирати повинна була найстарша жінка в селі. Після походу в ліс було прийнято висипати здобуте на полотно, навколо якого стелили скатертини з наїдками. Так святкували кінець літа і початок осені.
29 серпня в Україні офіційно оголошено днем жалоби за загиблими воїнами в зоні АТО/ООС під час боїв за Іловайськ. За останніми даними, під час виходу українських бійців "зеленим коридором" загинуло 129 осіб, поранено 18 осіб, пропали безвісти – 22, в заручники потрапило 10 військовослужбовців.
Іловайськ в 2014 році bat-donbass.com
Журавлі летять – на Покрову буде мороз.
Дощ з грозою – до теплої осені.
Хороший урожай горіхів – до морозної зими.
Не можна відмовлятися від роботи і лінуватися, бо під час Третього Спаса люди збирали урожай і готувалися до зими.
Потрібно обов'язково допомагати тим, хто потребує і не можна відмовляти дітям, бідним і хворим.
Під час Третього Спаса не можна виходити в ліс без якогось оберега, тому що там можна зустрітися з злими силами.
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