Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день

29 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день рідкісних захворювань і Касьянов день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якj., за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день рідкісних захворювань

З ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS найрідкісніший день в році - 29 лютого - офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань (Rare Disease Day). У невисокосні роки свято відзначається 28 лютого.

Касьянов день

У народі вірили, що Касьян корисливий, скупий, заздрісний, злопам'ятний і приносить одні нещастя. У Православній Церкві Іоанн Касіян прославлений як святий, християнський чернець і богослов, один із засновників чернецтва в Галлії, відомий теоретик чернечого життя.

Що не можна робити 29 лютого

Не можна укладати шлюб, вінчатися, інакше подружнє життя буде нещасливою.

Також кажуть, що не можна давати гроші в борг, щоб не накликати біду на свій будинок.

Заборонено укладати договори і угоди – вони будуть невдалими.

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