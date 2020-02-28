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Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день

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29 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Міжнародний день рідкісних захворювань і Касьянов день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якj., за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день
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Свята та пам'ятні дати лютого: що відзначається

Міжнародний день рідкісних захворювань

З ініціативи європейської організації з вивчення рідкісних хвороб EURORDIS найрідкісніший день в році - 29 лютого - офіційно отримав статус Міжнародного дня рідкісних захворювань (Rare Disease Day). У невисокосні роки свято відзначається 28 лютого.

Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день

Касьянов день

У народі вірили, що Касьян корисливий, скупий, заздрісний, злопам'ятний і приносить одні нещастя. У Православній Церкві Іоанн Касіян прославлений як святий, християнський чернець і богослов, один із засновників чернецтва в Галлії, відомий теоретик чернечого життя.

Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 29 лютого

  • Не можна укладати шлюб, вінчатися, інакше подружнє життя буде нещасливою.

  • Також кажуть, що не можна давати гроші в борг, щоб не накликати біду на свій будинок.

  • Заборонено укладати договори і угоди – вони будуть невдалими.

Прикмети і свята 29 лютого: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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