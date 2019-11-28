Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

29 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Чорна п'ятниця і Всесвітній день відмови від покупок.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Чорна п'ятниця

Щорічно в першу п'ятницю після американського Дня Подяки стартує знаменита Чорна п'ятниця (Black Friday). У цей день магазини влаштовують знижки і розпродажі.

Всесвітній день відмови від покупок

День відмови від покупок відзначають у першу п'ятницю після американського Дня подяки, в традиційний час початку різдвяних розпродажів по всьому світу. Саме в цей день громадські активісти закликають максимально тверезо ставитися до своїх покупок і протестують проти суспільства споживання.

Прикмети 29 листопада

Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.

Вітряна погода – до холодної і хуртовинної зими.

Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.

Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

Чим тепліша погода, тим холоднішою-+ зима буде.

Випав сніг буде до весни лежати.

pexels.com

Що не можна робити 29 листопада

Одягнути речі навиворіт – до невдачі.

Свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.

На столі не сиди – біда трапиться.

Не можна ходити в одній шкарпетці, тапочці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.

З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

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Народились 29 листопада

1832 - Луїза Мей Олкотт (пом. 1888), американська письменниця, феміністка, перша в історії жінка, зареєстрована для участі в політичних виборах.

wikipedia.org

1976 - Анна Кей Феріс, американська кіноактриса.

wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний пост.

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