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29 листопада • оновлено в 10:41
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Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

9.3т
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29 листопада в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Чорна п'ятниця і Всесвітній день відмови від покупок.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

pexels.com

Новини
День Матвія 29 листопада: що не можна робити в цей день

Чорна п'ятниця

Щорічно в першу п'ятницю після американського Дня Подяки стартує знаменита Чорна п'ятниця (Black Friday). У цей день магазини влаштовують знижки і розпродажі.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

Всесвітній день відмови від покупок

День відмови від покупок відзначають у першу п'ятницю після американського Дня подяки, в традиційний час початку різдвяних розпродажів по всьому світу. Саме в цей день громадські активісти закликають максимально тверезо ставитися до своїх покупок і протестують проти суспільства споживання.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

Прикмети 29 листопада

  • Якщо в цей день іде сніг, то почнуться сильні хуртовини.

  • Вітряна погода – до холодної і хуртовинної зими.

  • Якщо за вікном мороз, то і зима суворою буде.

  • Хмари низько по небу пливуть – до холоднечі.

  • Чим тепліша погода, тим холоднішою-+ зима буде.

  • Випав сніг буде до весни лежати.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

pexels.com

Що не можна робити 29 листопада

  • Одягнути речі навиворіт – до невдачі.

  • Свистіти не можна, інакше таргани заведуться, а позбутися від них буде непросто.

  • На столі не сиди – біда трапиться.

  • Не можна ходити в одній шкарпетці, тапочці або панчосі, інакше помре хтось із родичів.

  • З людиною через поріг не розмовляйте, а то посваритеся.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

pexels.com

Народились 29 листопада

1832 - Луїза Мей Олкотт (пом. 1888), американська письменниця, феміністка, перша в історії жінка, зареєстрована для участі в політичних виборах.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

wikipedia.org

1976 - Анна Кей Феріс, американська кіноактриса.

Прикмети і свята 29 листопада 2019: яким буде цей день

wikipedia.org

Як повідомляв OBOZREVATEL, у листопаді православні відзначають багато релігійних свят. Також почнеться останній багатоденний пост.

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Автор
Марія Дідик
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