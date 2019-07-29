Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

632 Читати матеріал російською

29 липня 2019 року в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ, у світі святкують Міжнародний День тигра, а в народі зустрічають Фіногеєв день, який вважається найспекотнішим в році.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День сил спеціальних операцій ЗСУ створили у 2016 році. Вітоді 29 серпня українські спецназівці святкують своє професійне свято. Спецназ нашої країни щодня захищає громадян, ризикуючи власним життям.

Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

Фото: facebook / usofcom

Міжнародний день тигра —свято, встановлене на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі. Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їхнього захисту.

Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

Фото: turamania.ru

Новини
У Китаї відзначили Свято смолоскипів: яскраві фото

Фіногеєв день. Вважалося, що це найспекотніший літній день, селяни в цей період починали жати жито. Головна прикмета: часті тумани — початок грибної пори.

Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

Фото: www.piterburger.ru

Прикмети 29 липня

  • Дощовий день — урожай буде хорошим.

  • Густий туман — грибний рік буде.

  • Польові миші їдять посіви — буде довга і морозна зима.

  • Йде дощ — чекай доброго врожаю хліба.

Що не можна робити 29 липня

  • У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.

  • Якщо ви водій — будьте уважні за кермом або ж не сідайте сьогодні в автомобіль.

Хто народився 29 липня

Анна Безсонова — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.

Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

Анна Безсонова

Фото: topsweet.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL 29 липня 2019 року деяким знакам Зодіаку слід приготуватися, оскільки день в понеділок буде не з легких.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Тег
свято
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel