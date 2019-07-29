Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

29 липня 2019 року в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ, у світі святкують Міжнародний День тигра, а в народі зустрічають Фіногеєв день, який вважається найспекотнішим в році.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День сил спеціальних операцій ЗСУ створили у 2016 році. Вітоді 29 серпня українські спецназівці святкують своє професійне свято. Спецназ нашої країни щодня захищає громадян, ризикуючи власним життям.

Фото: facebook / usofcom

Міжнародний день тигра —свято, встановлене на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі. Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їхнього захисту.

Фото: turamania.ru

Фіногеєв день. Вважалося, що це найспекотніший літній день, селяни в цей період починали жати жито. Головна прикмета: часті тумани — початок грибної пори.

Фото: www.piterburger.ru

Прикмети 29 липня

Дощовий день — урожай буде хорошим.

Густий туман — грибний рік буде.

Польові миші їдять посіви — буде довга і морозна зима.

Йде дощ — чекай доброго врожаю хліба.

Що не можна робити 29 липня

У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.

Якщо ви водій — будьте уважні за кермом або ж не сідайте сьогодні в автомобіль.

Хто народився 29 липня

Анна Безсонова — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.

Анна Безсонова Фото: topsweet.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL 29 липня 2019 року деяким знакам Зодіаку слід приготуватися, оскільки день в понеділок буде не з легких.

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