Прикмети і свята 29 липня 2019: що не можна робити

29 липня 2019 року в Україні відзначають День сил спеціальних операцій ЗСУ, у світі святкують Міжнародний День тигра, а в народі зустрічають Фіногеєв день, який вважається найспекотнішим в році.
Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
День сил спеціальних операцій ЗСУ створили у 2016 році. Вітоді 29 серпня українські спецназівці святкують своє професійне свято. Спецназ нашої країни щодня захищає громадян, ризикуючи власним життям.
Фото: facebook / usofcom
Міжнародний день тигра —свято, встановлене на Міжнародному форумі з проблем, пов'язаних зі збереженням тигрів на Землі. Однією з головних цілей проведення Міжнародного дня тигра в різних країнах є інформування громадськості про проблему зникнення тигрів і способах їхнього захисту.
Фото: turamania.ru
Фіногеєв день. Вважалося, що це найспекотніший літній день, селяни в цей період починали жати жито. Головна прикмета: часті тумани — початок грибної пори.
Фото: www.piterburger.ru
Прикмети 29 липня
Дощовий день — урожай буде хорошим.
Густий туман — грибний рік буде.
Польові миші їдять посіви — буде довга і морозна зима.
Йде дощ — чекай доброго врожаю хліба.
Що не можна робити 29 липня
У цей день підвищений ризик харчових отруєнь, побутових травм і дорожніх аварій.
Якщо ви водій — будьте уважні за кермом або ж не сідайте сьогодні в автомобіль.
Хто народився 29 липня
Анна Безсонова — українська гімнастка, абсолютна чемпіонка світу з художньої гімнастики 2007 року, дворазова бронзова призерка Олімпійських ігор 2004 і 2008 років.
Анна Безсонова
Фото: topsweet.ru
Як повідомляв OBOZREVATEL 29 липня 2019 року деяким знакам Зодіаку слід приготуватися, оскільки день в понеділок буде не з легких.
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