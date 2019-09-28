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28 вересня • оновлено в 18:42
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Прикмети й свята 28 вересня: що не можна робити

26.8т Читати матеріал російською

28 вересня в Україні і в усьому світі відзначають цілий ряд свят, серед яких окремо слід відзначити Всесвітній день боротьби проти сказу.

У народі ж в цей день – Микита Гусятник. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день.

Свята 28 вересня

Всесвітній день боротьби зі сказом

День боротьби зі сказом

День боротьби зі сказом

pixabay

Встановлене з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу та з 2007 року відзначається 28 вересня щорічно. Має на меті привернути увагу до проблем поширення та наслідків цієї хвороби, яка зустрічається більш ніж у 150 країнах. Цього дня в усьому світі відбуваються заходи, зокрема: наукові симпозіуми, конференції, а також благодійний збір коштів для вакцинації тварин.

Святий Микита Готський

Святий Микита Готський

Святий Микита Готський

Вікіпедія

Цього дня православні вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готського, який жив у IV столітті на берегах Дунаю. Він проповідував християнство серед одноплемінників-готів і викрив гріхи правителя-язичника Атанаріха, за що був заарештований і підданий тортурам. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті, але вогонь не завдав шкоди його шкірі. Мощі Микити Готського зберігаються у Константинополі.

День Микити Гусятника (Микити Ріпоріза)

День Микити Гусятника

День Микити Гусятника

pixabay

У народі 28 вересня починався забій гусей, відгодованих за літо. Дикі птахи відлітали в теплі краї, у зв'язку з чим мисливці виходили на останній промисел. Потім м'ясо йшло на продаж, а гусак був головною стравою на столі. Також цього дня прибирали ріпу з грядок і обрізали з неї бадилля, тому свято має кілька назв.

Прикмети 28 вересня

  • Гусак лапу підняв – до холоднечі.

  • Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.

  • Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.

  • На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.

  • Дощ іде – до пізньої та сирої весни.

  • Багато мурашників у лісі – до холодної зими.

  • Качки пірнають у ставку – до дощу.

Що не можна робити 28 вересня

Серйозну роботу й нововведення краще відкласти. Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля. Також не рекомендується прибирати вдома.

Хто народився 28 вересня

Конфуцій

Конфуцій

Конфуцій

Encyclopedia Britannica.

Стародавній мислитель і філософ Китаю, народився 28 вересня 551 року до Різдва Христового. Його вчення значно вплинуло на життя Східної Азії, ставши основою філософської системи – конфуціанства, що сповідує самовиховання, добросердя, справедливість, прямоту, мудрість і лояльність. Конфуцій заснував перший університет і систематизував літописи, укладені в різних князівствах.

Бріжит Бардо (85 років)

Бріжит Бардо

Бріжит Бардо

вікіпедія

Французька акторка, співачка, фотомодель, письменниця й захисниця тварин, яка була однією з секс-символів 1950-1960-х років. Фільми: "І Бог створив жінку", "Парижанка", "Істина", "Презирство", "Віва Марія!" та інші.

Володимир Турчинський (Динаміт)

Володимир Турчинський

Володимир Турчинський

Кадр із відео

Помер 16 грудня 2009 року на 47 році життя. Російський спортсмен, рекордсмен у силових видах спорту, теле- й радіоведучий, шоумен, актор і підприємець. Колишній президент Всеросійської федерації силового екстриму. Був депутатом муніципальних Зборів внутрішньоміського муніципального округу Вешняки в Москві.

Гіларі Дафф (32 роки)

Гіларі Дафф

Гіларі Дафф

instagram / hilaryduff

Американська акторка, співачка, письменниця, бізнесвумен, модель, продюсерка, дизайнерка одягу й парфумів. Зіркову кар'єру почала ще в дитинстві. Фільми: "Історія Попелюшки", "Суперзірка", "Агент Коді Бенкс", серіали: "Пліткарка", "Ліззі Макгвайр" та інші.

Остап Вишня – день смерті

Остап Вишня

Остап Вишня

heroes.profi-forex.org

Цього дня, у 1956 році, помер великий український письменник, гуморист і сатирик, якого протягом 10 років тримали в сталінських таборах. Існує три екранізації за мотивами творів Вишні: "Зенітка", мультфільм "Парасолька на полюванні", "Ні пуху, ні пера".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні з'являться додаткові вихідні. Коли можна буде відпочити, читайте за посиланням.

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Особа
Хіларі Дафф
Тег
свято
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