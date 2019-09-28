Прикмети й свята 28 вересня: що не можна робити

28 вересня в Україні і в усьому світі відзначають цілий ряд свят, серед яких окремо слід відзначити Всесвітній день боротьби проти сказу.
У народі ж в цей день – Микита Гусятник. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що означає цей день.
Свята 28 вересня
Всесвітній день боротьби зі сказом
День боротьби зі сказом
pixabay
Встановлене з ініціативи Глобального альянсу з контролю сказу та з 2007 року відзначається 28 вересня щорічно. Має на меті привернути увагу до проблем поширення та наслідків цієї хвороби, яка зустрічається більш ніж у 150 країнах. Цього дня в усьому світі відбуваються заходи, зокрема: наукові симпозіуми, конференції, а також благодійний збір коштів для вакцинації тварин.
Святий Микита Готський
Святий Микита Готський
Вікіпедія
Цього дня православні вшановують пам'ять святого великомученика Микити Готського, який жив у IV столітті на берегах Дунаю. Він проповідував християнство серед одноплемінників-готів і викрив гріхи правителя-язичника Атанаріха, за що був заарештований і підданий тортурам. Праведник не зрікся віри, тому його засудили до смерті на багатті, але вогонь не завдав шкоди його шкірі. Мощі Микити Готського зберігаються у Константинополі.
День Микити Гусятника (Микити Ріпоріза)
День Микити Гусятника
pixabay
У народі 28 вересня починався забій гусей, відгодованих за літо. Дикі птахи відлітали в теплі краї, у зв'язку з чим мисливці виходили на останній промисел. Потім м'ясо йшло на продаж, а гусак був головною стравою на столі. Також цього дня прибирали ріпу з грядок і обрізали з неї бадилля, тому свято має кілька назв.
Прикмети 28 вересня
Гусак лапу підняв – до холоднечі.
Гусак ніс ховає під крило – до ранньої зими, у воді хлюпочеться – до потепління.
Гусаки високо летять – до весняного повноводдя.
На дворі стоїть ясна погода – до вітряного дня.
Дощ іде – до пізньої та сирої весни.
Багато мурашників у лісі – до холодної зими.
Качки пірнають у ставку – до дощу.
Що не можна робити 28 вересня
Серйозну роботу й нововведення краще відкласти. Заборонено стригти й фарбувати волосся, грати весілля. Також не рекомендується прибирати вдома.
Хто народився 28 вересня
Конфуцій
Конфуцій
Encyclopedia Britannica.
Стародавній мислитель і філософ Китаю, народився 28 вересня 551 року до Різдва Христового. Його вчення значно вплинуло на життя Східної Азії, ставши основою філософської системи – конфуціанства, що сповідує самовиховання, добросердя, справедливість, прямоту, мудрість і лояльність. Конфуцій заснував перший університет і систематизував літописи, укладені в різних князівствах.
Бріжит Бардо (85 років)
Бріжит Бардо
вікіпедія
Французька акторка, співачка, фотомодель, письменниця й захисниця тварин, яка була однією з секс-символів 1950-1960-х років. Фільми: "І Бог створив жінку", "Парижанка", "Істина", "Презирство", "Віва Марія!" та інші.
Володимир Турчинський (Динаміт)
Володимир Турчинський
Кадр із відео
Помер 16 грудня 2009 року на 47 році життя. Російський спортсмен, рекордсмен у силових видах спорту, теле- й радіоведучий, шоумен, актор і підприємець. Колишній президент Всеросійської федерації силового екстриму. Був депутатом муніципальних Зборів внутрішньоміського муніципального округу Вешняки в Москві.
Гіларі Дафф (32 роки)
Гіларі Дафф
instagram / hilaryduff
Американська акторка, співачка, письменниця, бізнесвумен, модель, продюсерка, дизайнерка одягу й парфумів. Зіркову кар'єру почала ще в дитинстві. Фільми: "Історія Попелюшки", "Суперзірка", "Агент Коді Бенкс", серіали: "Пліткарка", "Ліззі Макгвайр" та інші.
Остап Вишня – день смерті
Остап Вишня
heroes.profi-forex.org
Цього дня, у 1956 році, помер великий український письменник, гуморист і сатирик, якого протягом 10 років тримали в сталінських таборах. Існує три екранізації за мотивами творів Вишні: "Зенітка", мультфільм "Парасолька на полюванні", "Ні пуху, ні пера".
Як повідомляв OBOZREVATEL, у жовтні в Україні з'являться додаткові вихідні. Коли можна буде відпочити, читайте за посиланням.
Як справи у Насті з Потапом - читайте у нас в Instagram!