Прикмети і свята 28 травня: що не можна робити в цей день

28 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають велике християнське свято Вознесіння Господнє.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Вознесіння Господнє

Вознесіння є перехідним святом, його дата залежить від дати святкування Великодня і випадає на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння. Це завжди четвер. Як відомо, в свято Вознесіння Господнього згадують сходження Ісуса Христа на небо і завершення Його земного шляху. Свято було встановлено на честь цієї події, а також у пам'ять обіцянки про друге пришестя Спасителя.

Прикмети на 28 травня

Якщо схід червоний – влітку може бути багато пожеж.

Якщо зацвів ялівець – пора зайнятися сівбою ячменю.

Якщо в повітрі багато павутини – до спекотної погоди влітку.

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Що не можна робити 28 травня

виконувати роботу по дому або в городі: копати, сіяти, будувати, шити, прати;

засмучуватися, думати про погане;

лаятися з ближніми, лихословити;

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.