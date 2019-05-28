Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

28 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують свій День народження співачка Кайлі Міноуг і актриса Кері Малліган. У народному календарі дата отримала назву Пахом Теплий.
Преподобний Пахомій Великий заснував чернецтво в Єгипті. Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також чи буде хороший урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.
pexels.com
Прикмети 28 травня
Багряний схід сонця - до грізного пожежного літа.
Весь день тепло - літо буде тепле.
Ялівець зацвів - пора сіяти ячмінь.
Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
Рясні сережки на осиці - до врожаю вівса.
pexels.com
Народилися 28 травня
1968 - Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.
1985 - Кері Малліган, британська актриса театру і кіно.
Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.
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