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/свята

Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

1.3тЧитати матеріал російською

28 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують свій День народження співачка Кайлі Міноуг і актриса Кері Малліган. У народному календарі дата отримала назву Пахом Теплий.

Преподобний Пахомій Великий заснував чернецтво в Єгипті. Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також чи буде хороший урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

pexels.com

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Прикмети 28 травня

  • Багряний схід сонця - до грізного пожежного літа.

  • Весь день тепло - літо буде тепле.

  • Ялівець зацвів - пора сіяти ячмінь.

  • Ячмінь сіють, поки калина цвіте.

  • Рясні сережки на осиці - до врожаю вівса.

Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

pexels.com

Народилися 28 травня

1968 - Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.

1985 - Кері Малліган, британська актриса театру і кіно.

Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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Тема
свята
Особа
Кайлі Міноуг
Місце
Україна
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