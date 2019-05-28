Прикмети і свята 28 травня 2019: яким буде цей день

28 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують свій День народження співачка Кайлі Міноуг і актриса Кері Малліган. У народному календарі дата отримала назву Пахом Теплий.

Преподобний Пахомій Великий заснував чернецтво в Єгипті. Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також чи буде хороший урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Прикмети 28 травня

Багряний схід сонця - до грізного пожежного літа.

Весь день тепло - літо буде тепле.

Ялівець зацвів - пора сіяти ячмінь.

Ячмінь сіють, поки калина цвіте.

Рясні сережки на осиці - до врожаю вівса.

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Народилися 28 травня

1968 - Кайлі Міноуг, австралійська поп-співачка.

1985 - Кері Малліган, британська актриса театру і кіно.

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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