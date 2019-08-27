Прикмети і свята 28 серпня: що не можна робити

28 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Успіння Пресвятої Богородиці, в народі – Обжинки.

Також цього дня проходить відкриття 76-го Венеціанського кінофестивалю. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 28 серпня

Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Pinterest

Один із 12 двунадесятих головних свят Православної церкви. Після вознесіння Ісуса Пресвята Богородиця молилася про те, щоб скоріше зустрітися зі своїм сином. Одного разу з'явився Архангел Гавриїл і сказав, що вже через три дні вона зустрінеться з Господом.

Перед Успінням усі апостоли зібралися біля її ложа, і прийшов сам Господь. Апостоли поховали тіло Богородиці в печері і три дні молилися. Цього дня у всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

Венеціанський міжнародний кінофестиваль

Венеціанський міжнародний кінофестиваль вікіпедія

Захід проходить на острові Лідо (Італія) і триває близько двох тижнів. У 2019 відкривається 76-й за рахунком кінофестиваль. Він був заснований у 1932 році за ініціативою італійського диктатора Беніто Муссоліні. У головній програмі беруть участь повнометражні художні фільми, які ніколи не показувалися публіці. Їх відбором займається директор і комісія з п'яти експертів.

До міжнародного журі головного конкурсу фестивалю входять від 7 до 9 осіб – це діячі кінематографу, мистецтва, культури. Головний приз – "Золотий лев" вручається найкращому фільму.

Обжинки

Свято Успіння знаменувало собою завершення збирання врожаю пшениці, ячменю, проса та інших зернових культур, а також заготівлю насіння на майбутній сезон. Звідси й назва свята – Обжинки. Останній сніп жнуть мовчки, щоб не турбувати дух поля, який переселяється в нього. Цього дня прийнято святити мед, яблука і зерно.

Прикмети 28 серпня

28 серпня - свято pixabay

Жаби квакають – тепло ще постоїть.

Гарна погода – Бабине літо буде прохолодним.

Гроза – до дощової і ранньої осені.

Іній вранці – до ранньої зими з міцними морозами.

Веселка після дощу – до теплої та тривалої осені.

Павутина на деревах – до морозної зими.

Туман – до рясного врожаю грибів.

Що не можна робити 28 серпня

Цього дня не можна ходити босоніж по росі, надягати незручне взуття. Категорично заборонено турбувати землю, різати продукти ножем і стригти волосся. Також не можна сваритися.

Хто народився 28 серпня

Кен Дженкінс (79 років)

Кен Дженкінс у ролі Боба Келсо

Американський театральний, телевізійний і кіноактор. Широку популярність здобув завдяки ролі цинічного головлікаря Боба Келсо в серіалі "Клініка".

Брайан Томпсон (60 років)

Брайан Томпсон instagram / brianearlthompson

Американський актор, знімається в бойовиках. Відомі фільми: "Термінатор", "Смертельна битва 2", "Ніч страху", "Кобра", "Честь і лють", "Всі жінки відьми" та багато інших.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 серпня для багатьох знаків Зодіаку стане вдалим днем, але деяким потрібно остерігатися.

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