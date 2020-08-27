Прикмети і свята 28 серпня: що не можна робити на Успіння Богородиці

28 серпня в Україні і в усьому світі православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. У народі свято називають Обжинки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і чого не можна робити.

Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 головних свят православної церкви. Після вознесіння Ісуса Пресвята Богородиця молилася про те, щоб скоріше зустрітися зі своїм сином. Одного разу їй явився Архангел Гавриїл і сказав, що вже через три дні вона зустрінеться з Господом.

Успіння Пресвятої Богородиці: традиції свята Pixabay

Перед Успінням всі апостоли зібралися біля її ложа, і прийшов сам Господь. Апостоли поховали тіло Богородиці в печері і три дні молилися. У цей день у всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

Що потрібно зробити в Успіння: головні традиції

У свято віряни намагаються відвідати Всеношну в церкві, а також помолитися біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

Бажано всією сім'єю помолитися Божій Матері: вважається, що в Успіння Богородиця чує всіх, хто звертається до неї щиро і з чистою душею.

В молитвах до Божої Матері просять про здоров'я і кращу долю для дітей, про вдале заміжжя для дочок, допомогу в проходженні земних випробувань.

В Успіння важливо допомагати нужденним, подавати милостиню, дарувати світло і любов ближнім.

Обжинки

Свято Успіння знаменувало собою завершення збирання врожаю пшениці, ячменю, проса та інших зернових культур, а також заготівлю насіння на майбутній сезон. Звідси і назва свята – Обжинки. Останній сніп жнуть мовчки, щоб не турбувати дух поля, який переселяється в нього.

Прикмети на 28 серпня: якою буде погода Pixabay

Прикмети на 28 серпня:

Жаби квакають – тепло ще постоїть.

Гарна погода – Бабине літо буде прохолодним.

Гроза – до дощової і ранньої осені.

Іній вранці – до ранньої зими з міцними морозами.

Веселка після дощу – до теплої і тривалої осені.

Павутина на деревах – до морозної зими.

Туман – до рясного врожаю грибів.

Що не можна робити 28 серпня: заборони на Успіння Пресвятої Богородиці

Працювати. Свято належить до дванадесятих – найважливіших церковних свят, тому робота вдома і в городі – під забороною.

Лаятися, сваритися, злитися, говорити погано про кого-небудь. Свято Успіння потрібно провести тихо, мирно, в молитві, категорично не можна конфліктувати, особливо з рідними і близькими.

Згідно повір'ям, не можна стригтися молодим дівчатам на виданні – чим більше волосся зістригти, тим пізніше дівчина заміж вийде.

Ще одна прикмета свідчить, що на Успіння не можна носити незручне взуття, інакше весь рік будуть невдачі.

Також не можна ходити босоніж – вірили, що це призведе до затяжних хвороб.

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