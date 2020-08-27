Прикмети і свята 28 серпня: що не можна робити на Успіння Богородиці

Олена Кордунова Свята 20:00, 27.08.2020 Оновлено: 20:14, 27.08.2020

28 серпня в Україні і в усьому світі православні християни відзначають Успіння Пресвятої Богородиці. У народі свято називають Обжинки.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, які народні прикмети актуальні в цей день і чого не можна робити.

Успіння Пресвятої Богородиці

Успіння Пресвятої Богородиці – одне з 12 головних свят православної церкви. Після вознесіння Ісуса Пресвята Богородиця молилася про те, щоб скоріше зустрітися зі своїм сином. Одного разу їй явився Архангел Гавриїл і сказав, що вже через три дні вона зустрінеться з Господом.

Успіння Пресвятої Богородиці: традиції свята
Pixabay

Перед Успінням всі апостоли зібралися біля її ложа, і прийшов сам Господь. Апостоли поховали тіло Богородиці в печері і три дні молилися. У цей день у всіх православних храмах проходять урочисті богослужіння.

Що потрібно зробити в Успіння: головні традиції

  • У свято віряни намагаються відвідати Всеношну в церкві, а також помолитися біля ікони Успіння Пресвятої Богородиці.

  • Бажано всією сім'єю помолитися Божій Матері: вважається, що в Успіння Богородиця чує всіх, хто звертається до неї щиро і з чистою душею.

  • В молитвах до Божої Матері просять про здоров'я і кращу долю для дітей, про вдале заміжжя для дочок, допомогу в проходженні земних випробувань.

  • В Успіння важливо допомагати нужденним, подавати милостиню, дарувати світло і любов ближнім.

Обжинки

Свято Успіння знаменувало собою завершення збирання врожаю пшениці, ячменю, проса та інших зернових культур, а також заготівлю насіння на майбутній сезон. Звідси і назва свята – Обжинки. Останній сніп жнуть мовчки, щоб не турбувати дух поля, який переселяється в нього.

Прикмети на 28 серпня: якою буде погода
Pixabay

Прикмети на 28 серпня:

  • Жаби квакають – тепло ще постоїть.

  • Гарна погода – Бабине літо буде прохолодним.

  • Гроза – до дощової і ранньої осені.

  • Іній вранці – до ранньої зими з міцними морозами.

  • Веселка після дощу – до теплої і тривалої осені.

  • Павутина на деревах – до морозної зими.

  • Туман – до рясного врожаю грибів.

Що не можна робити 28 серпня: заборони на Успіння Пресвятої Богородиці

  • Працювати. Свято належить до дванадесятих – найважливіших церковних свят, тому робота вдома і в городі – під забороною.

  • Лаятися, сваритися, злитися, говорити погано про кого-небудь. Свято Успіння потрібно провести тихо, мирно, в молитві, категорично не можна конфліктувати, особливо з рідними і близькими.

  • Згідно повір'ям, не можна стригтися молодим дівчатам на виданні – чим більше волосся зістригти, тим пізніше дівчина заміж вийде.

  • Ще одна прикмета свідчить, що на Успіння не можна носити незручне взуття, інакше весь рік будуть невдачі.

  • Також не можна ходити босоніж – вірили, що це призведе до затяжних хвороб.

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