Прикмети і свята 28 червня: що не можна робити в цей день

Крістіна Долматова Свята 16:00, 27.06.2020

28 червня 2020 року в Україні відзначають День Конституції та День молоді. Православна церква в цей день вшановує пам'ять святого пророка Амоса і мученика Віта Римського. За народним календарем свято називається "Віт", "Амос", "День Фіта і Амоса".

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День Конституції України

28 червня в Україні відзначається національне державне свято – День Конституції. Цей день приурочений до знаменної дати 1996 року, коли була прийнята перша Конституція незалежної держави.

svitlina.at.ua

Саме цим документом в червні 1996 року були закріплені правові основи країни, в тому числі територіальна цілісність і суверенітет. Ухвалення основного закону підвищило авторитет України на світовій арені.

День молоді України

Це свято засноване в червні 1994 року указом першого президента України Леоніда Кравчука на підтримку ініціативи молодіжних об'єднань і організацій країни. День молоді відзначається щорічно в останню неділю червня.

rbc.ua

День Фіта і Амоса

Амос був простим пастухом в місті Текоа, поблизу Вифлеєму в Юдеї. В один із днів йому було видіння: проповідувати про швидкий Суд Господній, ці проповіді згодом увійшли в Біблію. Амос викривав нечесних суддів і лихварів, за ці діяння він був смертельно поранений.

Пророк Амос (джерело – bibliya-online.ru)

Фітом на Русі прозвали святого Віта – мученика періоду раннього християнства. За церковними переказами він був сином сицилійського сенатора-язичника. У семирічному віці під впливом свого наставника прийняв християнство. У 12 років Віт відправився в Рим, де вигнав бісів з імператора Діоклетіана. Правитель хотів змусити святого молитися римським богам, але той відмовився. За непокору Віта стратили.

Мученик Віт Римський (джерело – molitvoslov.today)

У народі дату прозвали днем Фіта і Амоса. Вважалося, що це останній день, коли ще можна сіяти жито для гарного врожаю. Також в цей період визріває овес, і селяни не пускали худобу в поля, щоб тварини не об'їлися соковитою зеленню.

Прикмети 28 червня

wallpapers-fenix.eu

  • Сильна роса – до родючого року.

  • Часті тумани – до опадів.

  • Домашні тварини неспокійно поводяться – перед негодою.

  • На небі з'явилися перисті хмари – в найближчі два дні чекай опадів.

  • Жовтий колір хмар на заході свідчить про те, що на наступний день буде дощ.

Що не можна робити 28 червня

letidor.ru

  • Не можна викидати залишки зі столу. Вважається, що в цей день потрібно віддавати все зайве нужденним.

  • Розповідати погані сни до заходу. Вважається, що в такому випадку вони або збудуться, або іншим чином принесуть невдачі в життя того, хто їх бачив і розповів.

  • Також не можна кричати на когось.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.

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