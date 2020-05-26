Прикмети і свята 27 травня: що не можна робити в цей день

27 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом і День Сидора Бокогрія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом

Щорічно в останню середу травня у багатьох країнах світу проводиться Всесвітній день боротьби з розсіяним склерозом або Всесвітній день розсіяного склерозу. Він був заснований у 2009 році за ініціативою Міжнародної Федерації товариств розсіяного склерозу з метою поширення інформації про це захворювання, його профілактику і лікування, а також для консолідації зусиль національних і регіональних організацій у рамках Глобального руху проти розсіяного склерозу.

День Сидора Бокогрія

У цей день православна церква вшановує пам'ять святого Ісидора. Бокогрієм святого прозвали тому, що з його свята припиняють дути північні вітри – "сівери". Люди говорили: "На день Сидора відійдуть усі сівери".

Прикмети на 27 травня

Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.

Тепла погода – огірки добре вродять.

Рано ластівки прилетіли – буде гарний урожай.

Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.

Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

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