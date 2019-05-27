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/свята

Прикмети і свята 27 травня 2019: що не можна робити в цей день

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27 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують свій День народження актори Кріс Колфер і Пол Беттані. а також Андрієм Макаревичем був заснований рок-гурт Машина времени.

Прикмети в цей день можуть підказати, якою буде погода, а також чи буде хороший урожай. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 27 травня 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Прикмети 27 травня

  • Холодна погода в цей день – літо теж холодним буде.

  • Прилетіли стрижі – значить, теплі дні попереду.

  • Рано ластівки прилетіли – буде хороший урожай.

  • Похмура погода 27 травня – врожаю не буде.

  • Холодна погода 27 травня – літо теж холодним буде.

  • Ластівки літають високо в небі – погода буде теплою і сонячною.

Прикмети і свята 27 травня 2019: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 27 травня

1971 - Пол Беттані, англійський кіноактор.

Прикмети і свята 27 травня 2019: що не можна робити в цей день

1990 - Кріс Колфер, американський актор, володар премії "Золотий глобус".

Прикмети і свята 27 травня 2019: що не можна робити в цей день

Як раніше писав OBOZREVATEL, 6 червня православні християни відзначатимуть важливе свято - Вознесіння Господнє. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос після свого воскресіння більше місяця перебував на землі серед своїх учнів і пастви. А після закінчення цього терміну він зібрав апостолів благословив їх і у плоті вознісся на небо.

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Тема
свята
Особа
Андрій Макаревич
Місце
Україна
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