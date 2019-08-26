Прикмети і свята 27 серпня: що не можна робити

27 серпня православна церква вшановує пам'ять "малого" біблійного пророка Міхея, в народі відзначається свято – Михей Тиховій.

Також цього дня закінчується Успенський піст. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 27 серпня

День пам'яті пророка Міхея

пророк Міхей Азбука віри

Пророк Міхей був родом з поселення Морасф в Шфела. У роки падіння Самарії жив в Іудеї, пророкував при царях Манасії та Єзекії, написав Книгу, шосту серед книг "малих" пророків.

Вважається, що Міхей першим передбачив, що Іудею буде зруйновано через гріховну поведінку її лідерів.

Михей Тиховій

Михей Тиховій - журавлі Стихи.ру

На Русі цей день назвали так, тому що було прийнято спостерігати за вітром, завдяки якому визначали подальшу погоду. Цього дня вшановували мулярів – будівельників храмів, фортець, княжих і царських хором. Цю професію поважали, а її представників навіть боялися.

Кінець Успенського посту

Після Михея завершується Успенський піст і починається осінній м'ясоїд. У цю пору грають весілля. За традицією, 27 серпня – остання можливість посвататися до дівчини, яка подобається.

Прикмети 27 серпня

Спокійний вітер дме – осінь буде теплою.

Буря передвіщає негоду у вересні.

Журавлі клином летять на південь – до середини жовтня вдарить мороз.

Журавлі спокійні та не встають на крило – зима буде пізньою.

День безвітряний – опадів у вересні можна не чекати.

Алая зоря – до потужного вітру.

Північний вітер – до доброго врожаю жита.

Що не можна робити 27 серпня

Цього дня піст ще діє, тому не можна вживати рослинні олії та тепле пиття, алкоголь, а також м'ясні та молочні продукти.

Хто народився 27 серпня

Джамала instagram / jamalajaaa

Українська співачка кримськотатарського походження, народна артистка України, переможниця 8-го міжнародного конкурсу "Нова хвиля" і 61-го пісенного конкурсу "Євробачення 2016". Хіти: "1944", "Шлях додому", "Заплуталась", "Злива", "I Believe in U", "Крила" і багато інших.

Богдан Ступка

Народився 27 серпня 1941 року – помер 22 липня 2012 року. Легендарний український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії, Народний артист УРСР, Народний артист СРСР, Герой України. Відомі ролі: "Тарас Бульба", "Білий птах з чорною ознакою", "Схід-Захід", "Вогнем і мечем", "Свої" та інші.

Алекса Вега (31 рік)

Алекса Вега instagram / vegaalexa

Американська актриса і співачка. Широку популярність здобула завдяки ролі у фільмах "Діти шпигунів" 1, 2, 3, 4, "Місто гріхів", "Мачете вбиває", "Prada і почуття".

Аарон Пол (40 років)

Аарон Пол Cosmopolitan

Американський актор, лауреат премії "Еммі" за кращу чоловічу роль другого плану в драматичному телесеріалі "Пуститися берега".

Фаїна Раневська Sputnik

Народилася 27 серпня 1896 року - померла 19 липня 1984 року. Російська і радянська актриса театру і кіно, лауреат трьох Сталінських премій, народна артистка СРСР. Її цитати донині широко використовуються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 27 серпня по картах Таро говорить про те, що всім знакам Зодіаку слід бути обережними і не піддаватися на провокації.

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