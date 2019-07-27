Прикмети і свята 27 липня 2019: що не можна робити

27 липня 2019 року святкують день соні у Фінляндії, день працівників торгівлі та фестиваль Дні Середньовіччя у Сан-Марино.

Також відзначають День пам'яті преподобного Стефана Махрищського, День пам'яті загиблих за незалежність В'єтнаму. Прикмети цього дня можуть підказати, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День пам'яті преподобного Стефана Махрищського – він був другом преподобного Сергія Радонезького. Родом з Києва. Прийняв чернецтво у Києво-Печерському монастирі. Внаслідок посилення гонінь на православних з боку католиків пішов у містечко Махріще, де заснував обитель на честь Святої Трійці. Ненависть власників землі змусила його знову почати поневіряння. Повернувшись до Махрищської обителі, він заснував гуртожиток, де й помер у 1406 році.

Стефан Махрищський Азбука віри

День соні у Фінляндії – щорічно святкується 27 липня. Ця подія прийшла зі Середньовіччя разом з легендою про сімох християн, які проспали майже 200 років у печері, рятуючись від гніву римського імператора. Стародавній звичай переріс у свято. Традиційно героєм дня стає самий ледачий та люблячий поспати житель міста, якому принародно дають заряд бадьорості, кидаючи у воду морської гавані.

День соні у Фінляндії Felice

День працівників торгівлі – відзначається в Україні, Росії та Білорусі кожну четверту суботу липня. Поширюється і на працівників інтернет-магазинів.

pixabay Торгівля

Дні середньовіччя в Сан-Марино – етнічний фестиваль. Він проходить щороку в кінці липня і триває три дні. Жителі міста переодягаються в костюми того часу, влаштовують змагання прапороносців, ігри, змагання зі стрільби з арбалетів.

Дні середньовіччя в Сан-Марино biletik

День пам'яті загиблих за незалежність В'єтнаму – громадяни країни займаються благоустроєм військових кладовищ. Сім'ям героїв дарують подарунки, в тому числі виділяються й грошову допомогу. Цього дня місцеві жителі віддають данину пам'яті і віддають шану тим, хто загинув або постраждав в різних війнах, учасником яких був В'єтнам. При цьому, безперечно, однією з найстрашніших воєн за кількістю жертв була війна 1957-1975 років, яка почалася як громадянська у Південному В'єтнамі, а потім в неї було втягнуто Північний В'єтнам, пізніше отримав підтримку КНР і СРСР, а також США та їх союзники, виконували зобов'язання щодо захисту дружнього їм Південного В'єтнаму.

В'єтнам ruspekh

Прикмети 27 липня

Яскраво-червоне сонце на сході ховається за хмарами – будуть дощі.

Суха погода – до теплої осені.

Чайки плавають у водоймах – буде добра погода.

Дощовий день – ще тиждень литиме.

Глухий грім – до тихого дощу, гучний – до зливи.

Що не можна робити 27 липня

У день Стефана Махрищського не можна вести переговори і розвивати ділові зв'язки, інакше угода може зірватися.

Не можна викидати залишки зі столу, краще віддати нужденним, зайнятися благодійністю.

Хто народився 27 липня

Микола Костер-Вальдау – датський актор (1970 р н.). Дебютував у театрі в ролі Лаерта в постановці трагедії Шекспіра "Гамлет". У 2001 році зіграв роль майстер-сержанта Гері Айвена Гордона в фільмі "Чорний яструб". Популярність принесла роль Джеймі Ланністера в популярному серіалі "Гра престолів".

Микола Костер-Вальдау instagram / nikolajwilliamcw

Джуліан Макмехон – австралійський актор (1968 р.н.). Відомий за роллю Коула в серіалі "Всі жінки відьми", доктора Крістіана Троя в "Частинах тіла", "Фантастична четвірка" – доктор фон Дум.

Джуліан Макмехон Rock Cafe

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 липня 2019 року деяким знакам Зодіаку слід приготуватися, оскільки день в суботу буде не з легких.

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