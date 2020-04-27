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28 квітня • оновлено в 00:39
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Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

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27 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Віленських мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

День пам'яті Віленських мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія

Антоній, Іоанн і Євстафій – православні християни, убиті в Великому князівстві Литовському в 40-х роках XIV століття. Спочатку шанувалися в Білорусі та Литві, а в 1374 році, після принесення частинок їх мощей до Константинополя, були канонізовані константинопольським патріархом Філофеєм.

Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

Прикмети 27 квітня

  • Якщо вороння під хмари збивається – бути морозу, а якщо сидить зграя на землі – до відлиги.

  • Якщо ворони сідають на нічліг хто як: хто в одну сторону головою, хто в іншу – значить ніч буде безвітряна, тепла.

  • Ворона кричить на полудень – до тепла, на північ – до холоду, ходить роззявивши рот – перед грозою.

Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

Що не можна робити 27 квітня

  • Не можна вживати алкоголь.

  • Не варто ходити на риболовлю чи полювання.

  • Є повір'я, що 27 квітня не можна митися.

  • Забороняються роботи по саду і городу.

  • Не можна відмовляти людям у проханнях.

Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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