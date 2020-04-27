Прикмети і свята 27 квітня: що не можна робити в цей день

27 квітня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Віленських мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

День пам'яті Віленських мучеників Антонія, Іоанна та Євстафія

Антоній, Іоанн і Євстафій – православні християни, убиті в Великому князівстві Литовському в 40-х роках XIV століття. Спочатку шанувалися в Білорусі та Литві, а в 1374 році, після принесення частинок їх мощей до Константинополя, були канонізовані константинопольським патріархом Філофеєм.

Прикмети 27 квітня

Якщо вороння під хмари збивається – бути морозу, а якщо сидить зграя на землі – до відлиги.

Якщо ворони сідають на нічліг хто як: хто в одну сторону головою, хто в іншу – значить ніч буде безвітряна, тепла.

Ворона кричить на полудень – до тепла, на північ – до холоду, ходить роззявивши рот – перед грозою.

Що не можна робити 27 квітня

Не можна вживати алкоголь.

Не варто ходити на риболовлю чи полювання.

Є повір'я, що 27 квітня не можна митися.

Забороняються роботи по саду і городу.

Не можна відмовляти людям у проханнях.

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