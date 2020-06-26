Прикмети і свята 27 червня: що не можна робити в цей день

У суботу, 27 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять Святого Єлисея. За народним календарем свято називається Єлисея Гречкосія. У світі відзначають Всесвітній день рибалки.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також що не можна робити 27 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Єлисей Гречкосій

За народним календарем 27 червня віруючі відзначають день пам'яті пророка Еліши. На Русі його називали Єлисей. За переказами, Єлисей все життя був вірний своїй вірі. Він пророкував до глибокої старості. Існують повір'я, що він мав цілющу силу і творив чудеса.

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Цей день отримав назву Єлисей Гречкосій не випадково. 27 червня селяни продовжували сіяти гречку. Народ викликав дощ, заклинаючи трави, просив неба пролитися на суху землю. Люди вірили, що дощ на Єлисея знаменує початок затяжних дощів.

У цей день було прийнято освячувати одяг і оселі. Хрестини в цей день були особливими – вважалося, що хрещена 27 червня людина буде щасливою, Бог її буде оберігати.

Всесвітній день рибалки

Починаючи з 1985 року, щорічно 27 червня відзначається Всесвітній день рибальства. Свято встановлене рішенням Міжнародної конференції з регулювання і розвитку рибальства, що відбулася в липні 1984 року в Римі.

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Риболовля – одне з наймасовіших захоплень людства. Хто хоч раз побував на водоймі з вудкою, насолодився чистотою, ні з чим незрівнянної радістю спілкування з природою і піймав першу в своєму житті рибу, той цього не забуде ніколи.

Процес лову риби настільки захоплюючий, що з часом у новачків він нерідко переростає у всепоглинаючу пристрасть.

Прикмети на 27 червня

Якщо багато комарів, то буде хороший урожай ягід, а мошки – на гриби.

Ворони каркають – на негоду.

Горобці зранку купаються в пилу – після обіду буде дощ.

Журавель гуляє в полі – на потепління.

Північно-західний вітер – до дощу і негоди.

Вітер зі сходу – до хвороб.

Що не можна робити в цей день

Не можна одягати новий одяг, щоб вона не принесла своєму господареві нещасть.

Також не варто носити чужий одяг, що дісталася в дар або в спадщину.

Лайка і лихослів'я заборонені, постарайтеся вирішити конфлікти шляхом мирних переговорів.

Заборонено вживати алкоголь – це може накликати нечисту силу.

Уникайте переїдання, в цей день краще віддати перевагу лікувальному голодуванню.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.