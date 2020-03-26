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26 березня • оновлено в 22:36
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Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

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27 березня відзначають в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день театру.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день театру

Всесвітній день театру (World Theatre Day) встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру (International Theatre Institute, ITI) і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами. Традиційно він проходить під єдиним девізом: "Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами".

Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети і заборони на 27 березня

  • Якщо візьмеш у руки ніж або інший гострий предмет, то накличеш на всю сім'ю нещастя і сильні сварки.

  • Якщо 27-го мороз, то холодно буде ще тиждень.

Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 27 березня

  • 27 березня потрібно дзеркала завішувати тканиною, оскільки задзеркалля витягує життєву силу. І не можна дивитися на себе в дзеркало – захворієте.

Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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