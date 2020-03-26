Прикмети і свята 27 березня: що не можна робити в цей день

27 березня відзначають в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день театру.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Всесвітній день театру
Всесвітній день театру (World Theatre Day) встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру (International Theatre Institute, ITI) і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами. Традиційно він проходить під єдиним девізом: "Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами".
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Прикмети і заборони на 27 березня
Якщо візьмеш у руки ніж або інший гострий предмет, то накличеш на всю сім'ю нещастя і сильні сварки.
Якщо 27-го мороз, то холодно буде ще тиждень.
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Що не можна робити 27 березня
27 березня потрібно дзеркала завішувати тканиною, оскільки задзеркалля витягує життєву силу. І не можна дивитися на себе в дзеркало – захворієте.
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