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Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

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27 березня 2019 року відзначають кілька історичних подій, а також пам'ятних дат. Так, в цей день святкують Всесвітній день театру, а також народився режисер Квентін Тарантіно і співачка Мерайя Кері.

Прикмети на 27 березня радять бути обережними в цей день. До заходу сонця небажано дивитися в дзеркало, оскільки це може накликати нещастя і навіть смерть. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися про те, що значить цей день для історії.

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

pexels.com

Всесвітній день театру

Всесвітній день театру (World Theatre Day) встановлений в 1961 році IX конгресом Міжнародного інституту театру (International Theatre Institute, ITI) і щорічно 27 березня відзначається Центрами ITI і міжнародними театральними товариствами. Традиційно він проходить під єдиним девізом: "Театр як засіб взаєморозуміння і зміцнення миру між народами".

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

pexels.com

Прикмети 27 березня

Сніг швидко тане, а на вулиці помітний туман – літо буде непогожим;

Не можна точити ножі, полювати і колоти дрова в цей день – накличеш нещастя;

Якщо морозний день видався – холод ще тиждень простоїть;

Якщо 27 березня, рівень води залишився в річці колишнім – прикмета того, що літо буде посушливе і спекотне;

Голосно квокчуть кури – буде сварка в родині;

27 березня не можна дивитися в дзеркало до заходу сонця – нещастя накличеш;

Літнім людям не потрібно дивитися у дзеркало навіть після заходу сонця – це призведе до швидкої смерті.

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

pexels.com

Іменини 27 березня

Михайло, Ростислав, Іван.

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

pexels.com

Народилися 27 березня

1963 - Квентін Тарантіно, американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер, володар премії "Оскар".

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

nformat.com.ua

1970 - Мерайя Кері, американська поп- і R&B-співачка, автор пісень, актриса і продюсер.

Прикмети і свята 27 березня 2019: що віщує смерть і нещастя

prykoly.ru

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