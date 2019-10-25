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25 жовтня • оновлено в 23:17
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Прикмети і свята 26 жовтня: чого не можна робити

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26 жовтня православні святкують День святого Дмитра і шанують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіли, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора.

Також – святкування Іверської ікони Божої Матері. День ангела відзначає Дмитро. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 26 жовтня

День святого Дмитра Солунського

Прикмети і свята 26 жовтня: чого не можна робити

Святий Дмитро був сином римського проконсула в Салоніках, займав військовий пост – був місцевим воєначальником, в обов'язки якого входило захищати місто від набігів "варварів". За свою християнську діяльність він був убитий, а тіло його віддали на розтерзання диким звірам. Незабаром був канонізований, як святий великомученик, а його мощі стали святинею.

День пам'яті мучеників Карпа, Папіли та Агафодора

День пам'яті мучеників Карпа, Папіли та Агафодора

День пам'яті мучеників Карпа, Папіли та Агафодора

Успенський храм

Святий Карп був родом із міста Пергама в Малій Азії. Його поставили єпископом Тіятирів. До Карпа приходило безліч людей, які зміцнювалися в вірі й приймали хрещення.

Святкування Іверської ікони Божої Матері

Іверська ікона Божої Матері

Іверська ікона Божої Матері

Азбука віри

Ця православна ікона шанується як чудотворна. На ній зображено Діву Марію з немовлям. Оригінал ікони – в Іверському монастирі в Греції.

Прикмети 26 жовтня

  • Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

  • Півні рано вранці заспівали – до потепління.

  • Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

  • Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

  • Хмари червоного кольору – до дощу.

  • Хмари з півдня йдуть – до поривчастому вітрі.

Що не можна робити 26 жовтня

Цього дня категорично заборонено лаятися та лихословити, займатися рукоділлям і працювати вдома.

Хто народився 26 жовтня

Гілларі Клінтон (72 роки)

Гілларі Клінтон

Гілларі Клінтон

Twitter Гіларі Клінтон

Американський політик, член Демократичної партії. Перша леді Арканзасу, перша леді США, сенатор від штату Нью-Йорк. Державний секретар США. Кандидат у президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

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Особа
Хілларі Клінтон
Тег
свято
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