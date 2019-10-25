Прикмети і свята 26 жовтня: чого не можна робити

26 жовтня православні святкують День святого Дмитра і шанують пам'ять мучеників Карпа, єпископа Фіатірійського, диякона Папіли, його сестри Агафоніки та мученика Агафодора.

Також – святкування Іверської ікони Божої Матері. День ангела відзначає Дмитро. Прикмети розкажуть, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, що це за дата.

Свята 26 жовтня

День святого Дмитра Солунського

Святий Дмитро був сином римського проконсула в Салоніках, займав військовий пост – був місцевим воєначальником, в обов'язки якого входило захищати місто від набігів "варварів". За свою християнську діяльність він був убитий, а тіло його віддали на розтерзання диким звірам. Незабаром був канонізований, як святий великомученик, а його мощі стали святинею.

День пам'яті мучеників Карпа, Папіли та Агафодора

День пам'яті мучеників Карпа, Папіли та Агафодора Успенський храм

Святий Карп був родом із міста Пергама в Малій Азії. Його поставили єпископом Тіятирів. До Карпа приходило безліч людей, які зміцнювалися в вірі й приймали хрещення.

Святкування Іверської ікони Божої Матері

Іверська ікона Божої Матері Азбука віри

Ця православна ікона шанується як чудотворна. На ній зображено Діву Марію з немовлям. Оригінал ікони – в Іверському монастирі в Греції.

Прикмети 26 жовтня

Півень ввечері закукурікав – до зміни погоди.

Півні рано вранці заспівали – до потепління.

Хмари швидко по небу біжать з півдня – до негоди.

Сонце сходить з-за хмар – до зміни погоди.

Хмари червоного кольору – до дощу.

Хмари з півдня йдуть – до поривчастому вітрі.

Що не можна робити 26 жовтня

Цього дня категорично заборонено лаятися та лихословити, займатися рукоділлям і працювати вдома.

Хто народився 26 жовтня

Гілларі Клінтон (72 роки)

Гілларі Клінтон Twitter Гіларі Клінтон

Американський політик, член Демократичної партії. Перша леді Арканзасу, перша леді США, сенатор від штату Нью-Йорк. Державний секретар США. Кандидат у президенти США на виборах 2016 року від Демократичної партії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скоро в світі відзначатимуть одне з найстрашніших свят – Хеллоуїн. Дізнатися історію і традиції можна в нашому матеріалі. Також було названо найпопулярніші костюми на свято.

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