Прикмети і свята 26 вересня: що не можна робити

26 вересня для України та всього світу – насичений день на свята й пам'ятні дати. Серед міжнародних варто відзначити День боротьби за ліквідацію ядерної зброї.

Також відзначають Всесвітній день контрацепції, Європейський день мов і Всесвітній день моря. В Україні: роковини стрілянини в "Каравані" (2012) та роковини вибухів складів боєприпасів у Калинівці (2017). Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Свята 26 вересня

Роковини стрілянини в "Каравані" (2012)

"Караванський стрілок" – Ярослав Мазурок Фото: ТСН із бази МВС України

26 вересня 2012 року в київському ТРЦ "Караван" покупець застрелив трьох охоронців, а четвертого важко поранив, після чого втік. За допомогу в розшуку злочинця обіцяли винагороду в 100 тисяч гривень. Підозрюваним виявився уродженець Львівської області, 38-річний Ярослав Мазурок. Шукали стрілка півтора місяці, поки 7 листопада не знайшли його тіло. Як стало відомо, Мазурок застрелився. У квітня 2013 року справу щодо "караванського стрілка" закрили.

Роковини вибухів складів боєприпасів у Калинівці (2017)

26 вересня 2017 року на військових складах у Калинівці (Вінницька область) спалахнула пожежа, після чого в повітря злетіло 32 тисячі тонн снарядів, серед яких були ракети РСЗВ "Смерч", "Ураган" та "Град". Вогонь тоді охопив 10% території складів. А в довколишніх районах відбулась найбільша евакуація за всю історію незалежної України – 30 тисяч осіб, життя яких було під загрозою, оскільки осколки падали з неба просто на будинки.

Вибухи у Калинівці в ніч на 27 вересня Фото: Роман Півників / Facebook.

Пізніше виявилося, що деяким жителям більше немає куди повертатися: сім будівель вигоріли вщент, сотні – були без дахів, вікон і дверей. Військові називали причиною вибухів – диверсію, оскільки погода тоді була дощовою, а просте займання статися не могло.

22 листопада військова прокуратура Центрального регіону України повідомила, що причиною катастрофи стала службова недбалість одного зі співробітників, який допустив, щоб працівники приватного підприємства перемістили на стратегічному об'єкті легкозаймисті предмети до забороненої зони, де зберігалися боєприпаси до танкових гармат. Винного було притягнуто до адміністративної відповідальності із накладенням штрафу в розмірі 2465 грн.

День боротьби за ліквідацію ядерної зброї

День боротьби за ліквідацію ядерної зброї Фото: pixabay (ілюстрація)

Свято було засновано в грудні 2013 резолюцією Генеральної Асамблеї ООН. Головна мета – для безпеки на планеті привернути увагу світу до необхідності глобального ядерного роззброєння, а також інформувати громадськість про переваги цього процесу.

Всесвітній день контрацепції

День контрацепції Фото: pixabay

Свято було засновано з ініціативи організацій, що займаються питаннями репродуктивного здоров'я та проблемами планування сім'ї, 26 вересня 2007 року. Мета – зниження високого рівня незапланованих вагітностей та абортів. Цього дня в усьому світі відбуваються різні заходи, які мають безпосереднє відношення до Всесвітнього дня контрацепції.

Європейський день мов

Європейський день мов - офіційна емблема FUEN: Federal Union of European Nationalities

Рада Європи за підтримкою ЄС заснувала це свято у 2001 році, з метою підтримки мовного розмаїття, двомовності кожного європейця, розвитку викладання. Сьогодні в інститутах Євросоюзу рівноправно використовуються 24 мови: англійська, болгарська, угорська, грецька, датська, ірландська, іспанська, італійська, латиська, литовська, мальтійська, німецька, нідерландська, польська, португальська, румунська, словацька, словенська, фінська, французька, хорватська, чеська, шведська, естонська.

Всесвітній день моря

День моря (ілюстрація) Фото: pixabay

Одне з міжнародних свят у системі ООН, що відзначається із 1978 року за рішенням Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації. Мета – привернути увагу суспільства до шкоди морям та океанам через надмірно високий рівень вилову риби, забруднення водоймищ та глобальне потепління. Важливі завдання – підвищення екологічної безпеки морських перевезень, запобігання забрудненню морського середовища, збереження біоресурсів і боротьба з браконьєрством.

Прикмети 26 вересня

Червоний місяць – до вітряної погоди.

Дощ – до доброго врожаю.

Всі граки на південь полетіли – до снігу найближчим часом.

Кури линяти почали – до теплої зими.

Бульбашки на воді в канавах з'явилися – до негоди.

Що не можна робити 26 вересня

Цього дня не можна залишати не прибраним урожай з городу, грати весілля і свататися, а також гадати з дзеркалом.

Хто народився 26 вересня

Петру Порошенку – 54 Фото: Facebook Петра Порошенка

П'ятий президент України, який прийшов до влади після Революції Гідності з 7 червня 2014 до 20 травня 2019-го. Державний і політичний діяч, підприємець, юрист, народний депутат Верховної ради України IХ скликання з 29 серпня 2019 року, голова партії "Європейська солідарність".

Головні досягнення на посту президента: введення безвізового режиму між Україною та ЄС, посилення обороноздатності, реформа збройних сил, поставки летальної зброї зі США до України, створення єдиної помісної церкви, продовження режиму санкцій проти Росії.

Олег Басилашвілі Фото: Facebook / Goga Abulashvili

Радянський і російський актор, громадський діяч, Народний артист СРСР, лауреат Державної премії ім. братів Васильєвих, народний депутат України з 1990 до 1993 рік. Найвідоміші ролі: Воланд – "Майстер і Маргарита", Юрій Григорович Самохвалов – "Службовий роман", Андрій Павлович Бузикін – "Осінній марафон", Платон Рябінін – "Вокзал для двох", Семен Кузнєцов – "Кур'єр", генерал Мізін – "Азазель" та багато інших.

Микола Тимофєєв (48 років)

Микола Тимофєєв – Stagoranovich Фото: Тwitter / nikolatimofeev

Російський співак, композитор, автор пісень. Отримав популярність як учасник гурту "Дискотека аварія", з якої пішов у 2012 році заради сольної кар'єри. Є режисером власних кліпів, тому що їх ніхто не знімає. У 2013 році з'явився перед публікою під псевдонімом Stagoranovich. У вересні 2019 року під час виступу оголосив себе гомосексуалістом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, любовний гороскоп по картах Таро Казанови з 23 до 29 вересня обіцяє насичений тиждень деяким знакам Зодіаку.

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