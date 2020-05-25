Прикмети і свята 26 травня: що не можна робити в цей день
26 травня 2020 року в народі відзначають День Ликери Комарниці. У православному церковному календарі це дата вшанування пам'яті двох святих на ім'я Гликерія: мучениці Гликерії Іраклійської та праведної Гликерії Новгородської.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також який, за народними прикметами, буде погода.
День Ликери Комарниці
Народно-християнське свято Ликера Комарниця відзначається 26 травня. Цей день має величезну кількість народних прикмет, які збереглися до нашого часу. За старих часів його називали по-різному: Лукерія, Гречишниця, Лукошница, Комарниця, Лушка.
Також 26 травня православна церква вшановує пам'ять двох святих дів, яких звали Гликерія.
Історія
Якщо вірити історії, дане свято пішло від мучениць Гликерій, які жили в другому столітті. Свята Гликерія жила в Троянополі під час гонінь на християн при імператорі Антоніні. Вона рано стала сиротою. Знайшла розраду в християнському храмі, куди ходила щодня. За віру в Христа місцевий правитель Савін наказав побити дівчину камінням і замкнути в темниці.
Друга свята, якій присвячений цей день – Гликерія Новгородська. Вона померла молодою. Через півстоліття після смерті дівчини, у 1572 році, її недоторкане тліном тіло витягли із землі. Після урочистого положення останків у церкві святих Флора і Лавра біля них в той же день почалися чудесні зцілення.
Прикмети на 26 травня
Якщо на Ликеру з'явилися комарі – прикмета до того, що хороша погода встановиться.
Багато комарів – буде багато грибів.
Ластівки та стрижі 26 травня літають по небу у великій кількості – скоро настануть теплі дні.
Якщо комарі на Ликеру здалися – вродять ягоди.
Великі комарі з'явилися – рік буде дуже вдалим.
Що не можна робити 26 травня
На Ликеру не можна вбивати комарів, вважалося, що на місце одного убитого прийдуть сотні нових.
Не варто в цей день плакати.
Не можна віддавати свої речі, з ними ви віддасте свою удачу.
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