Прикмети і свята 26 травня: що не можна робити в цей день
26 травня 2020 року православна церква відзначає День Гликерії Комарниці.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
День Гликерії Комарниці
У цей день чекали появи комарів, яких за народним повір'ям, носив вітер. Холодний вітер восени захоплював комарині зграї за моря, а теплий весняний повертав. Тому і примовляли: "Якщо на Гликерію багато комарів - готуй по ягоди коробів, якщо багато мошок - готуй по гриби".
Народні прикмети на 26 травня
У цей день відзначали, що теплі вітри приносять комарів і інших комах.
Якщо комарі з'явилися – прикмета до того, що хороша погода встановиться.
Багато комарів – буде багато грибів
Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу в великій кількості – скоро настануть теплі дні.
Що не можна робити в цей день
Жінкам заборонялося шити, в'язати, прясти, прати, прибирати в будинку, особливо підмітати хату.
Під забороною прогулянки лісом.
На кладовищі не можна говорити погано про покійних.
Не рекомендується в цей день палити, пити, вживати продукти тваринного походження.
Купання в цей день під суворою забороною.
Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.