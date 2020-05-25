Прикмети і свята 26 травня: що не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 00:49, 26.05.2020

26 травня 2020 року православна церква відзначає День Гликерії Комарниці.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День Гликерії Комарниці

У цей день чекали появи комарів, яких за народним повір'ям, носив вітер. Холодний вітер восени захоплював комарині зграї за моря, а теплий весняний повертав. Тому і примовляли: "Якщо на Гликерію багато комарів - готуй по ягоди коробів, якщо багато мошок - готуй по гриби".

Народні прикмети на 26 травня

  • У цей день відзначали, що теплі вітри приносять комарів і інших комах.

  • Якщо комарі з'явилися – прикмета до того, що хороша погода встановиться.

  • Багато комарів – буде багато грибів

  • Ластівки і стрижі 26 травня літають по небу в великій кількості – скоро настануть теплі дні.

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Що не можна робити в цей день

  • Жінкам заборонялося шити, в'язати, прясти, прати, прибирати в будинку, особливо підмітати хату.

  • Під забороною прогулянки лісом.

  • На кладовищі не можна говорити погано про покійних.

  • Не рекомендується в цей день палити, пити, вживати продукти тваринного походження.

  • Купання в цей день під суворою забороною.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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