Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

26 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Міжнародний день митника і Міжнародний День без інтернету.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день митника
Щорічно 26 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день митника - професійне свято всіх працівників митних служб планети. У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, в 1994 році отримала свою нинішню назву - Всесвітня митна організація, ВТАО.
day.kyiv.ua
Міжнародний День без інтернету
Головна мета даного свята – повністю відвернути людей від комп'ютерів і глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно в "реальному" світі, спілкуватися з іншими людьми виключно "вживу" або присвятити його своєму улюбленому хобі.
pexels.com
Прикмети 26 січня
Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде. Хто на вулицю вийде - зустріне лихоманку.
Навколо Місяця 26 січня видно коло - буде заметіль.
Ліс шумить - чекай тепла.
У лісі 26 січня тріщать дерева - скоро вдарять сильні і тривалі морози.
Собака спить біля будки - чекай відлиги. Якщо дрімає, згорнувшись в клубок - холоди протримаються ще довго.
Якщо під вікном щебече синиця - прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.
pexels.com
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