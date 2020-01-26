Головна Новини
26 січня • оновлено в 10:16
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ свята

Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

Читати матеріал російською

26 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Міжнародний день митника і Міжнародний День без інтернету.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Новини
Міжнародний день митника: привітання з професійним святом

Міжнародний день митника

Щорічно 26 січня у всьому світі відзначається Міжнародний день митника - професійне свято всіх працівників митних служб планети. У листопаді 1952 року набрала чинності Конвенція про утворення Ради митного співробітництва. 26 січня 1953 року в Брюсселі відбулася перша сесія Ради митного співробітництва, в 1994 році отримала свою нинішню назву - Всесвітня митна організація, ВТАО.

Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

day.kyiv.ua

Міжнародний День без інтернету

Головна мета даного свята – повністю відвернути людей від комп'ютерів і глобальної мережі хоча б на один день, щоб прожити цей день виключно в "реальному" світі, спілкуватися з іншими людьми виключно "вживу" або присвятити його своєму улюбленому хобі.

Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 26 січня

  • Хто лежить на печі 26 січня - хворіти не буде. Хто на вулицю вийде - зустріне лихоманку.

  • Навколо Місяця 26 січня видно коло - буде заметіль.

  • Ліс шумить - чекай тепла.

  • У лісі 26 січня тріщать дерева - скоро вдарять сильні і тривалі морози.

  • Собака спить біля будки - чекай відлиги. Якщо дрімає, згорнувшись в клубок - холоди протримаються ще довго.

  • Якщо під вікном щебече синиця - прикмета до того, що варто чекати ранньої весни.

Прикмети і свята 26 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Автор
Марія Дідик
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини для Lady

Топпублікації

Топблоги