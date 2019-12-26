Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

26 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День подарунків і День святого Стефана у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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День святого Стефана у західних християн

День святого Стефана святкується католицькою церквою в багатьох європейських країнах 26 грудня, на другий день після Різдва. У ряді країн він є державним святом і офіційним вихідним днем.

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День подарунків

День подарунків (Boxing Day) - свято, яке відзначається в Великобританії і в ряді країн Британської співдружності націй на наступний день після Різдва - 26 грудня.

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Прикмети 26 грудня

Іній на деревах – до хуртовини.

У будинку "плачуть" вікна – до потепління.

Яскраві зірки 26 грудня – будуть морози.

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Що не можна робити 26 грудня

Лаятися.

Залишати віник на порозі.

Позичати свій одяг.

Відмовляти в милостині.

Починати нові справи.

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Народилися 26 грудня

1971 - Джаред Лето, американський актор і рок-співак.

1986 - Кіт Герінґтон, англійський актор театру і кіно ( "Гра престолів").

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