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26 грудня • оновлено в 11:03
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Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

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26 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких День подарунків і День святого Стефана у західних християн.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Свята та пам'ятні дати грудня: що відзначається

День святого Стефана у західних християн

День святого Стефана святкується католицькою церквою в багатьох європейських країнах 26 грудня, на другий день після Різдва. У ряді країн він є державним святом і офіційним вихідним днем.

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

День подарунків

День подарунків (Boxing Day) - свято, яке відзначається в Великобританії і в ряді країн Британської співдружності націй на наступний день після Різдва - 26 грудня.

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 26 грудня

  • Іній на деревах – до хуртовини.

  • У будинку "плачуть" вікна – до потепління.

  • Яскраві зірки 26 грудня – будуть морози.

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 26 грудня

  • Лаятися.

  • Залишати віник на порозі.

  • Позичати свій одяг.

  • Відмовляти в милостині.

  • Починати нові справи.

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Народилися 26 грудня

1971 - Джаред Лето, американський актор і рок-співак.

1986 - Кіт Герінґтон, англійський актор театру і кіно ( "Гра престолів").

Прикмети і свята 26 грудня: що не можна робити в цей день

Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.

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Автор
Марія Дідик
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