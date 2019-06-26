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Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

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26 червня 2019 року відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, Міжнародний день на підтримку жертв тортур, а також за народним календарем святкують день Акилини.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

pexels.com

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У 1987 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією № A / RES / 42/112 постановила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), або простіше – Міжнародний день боротьби з наркотиками, в знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю з метою створення міжнародного суспільства, вільного від наркоманії.

Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

pexels.com

У 1997 році, за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради, Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 52/149 від 12 грудня проголосила 26 червня Міжнародним днем Організації Об'єднаних Націй в підтримку жертв катувань (International Day in Support of Victims of Torture).

Цей день проводиться з метою викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, що набула чинності 26 червня 1987 року.

Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

pexels.com

Прикмети на 26 червня

  • Якщо вдень літає багато мошкари, то погода встановилася погожа і триватиме довго.

  • Якщо огірки ще не дозріли до цього дня, то смачними вони вже не будуть.

  • Працювати не можна, а то невдачі на голову посиплються

Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

pexels.com

Народилися 26 червня

1993 - Аріана Гранде, американська актриса кіно, телебачення і озвучування, співачка, композитор, автор пісень і фотомодель.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, коли і скільки будуть відпочивати українці в 2019 році.

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