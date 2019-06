Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити

26 червня 2019 року відзначають Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, Міжнародний день на підтримку жертв тортур, а також за народним календарем святкують день Акилини.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією № A / RES / 42/112 постановила щорічно відзначати 26 червня як Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking), або простіше – Міжнародний день боротьби з наркотиками, в знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю з метою створення міжнародного суспільства, вільного від наркоманії.

У 1997 році, за рекомендацією Економічної і Соціальної Ради, Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією 52/149 від 12 грудня проголосила 26 червня Міжнародним днем Організації Об'єднаних Націй в підтримку жертв катувань (International Day in Support of Victims of Torture).

Цей день проводиться з метою викорінення тортур і забезпечення ефективного функціонування Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання 1984 року, що набула чинності 26 червня 1987 року.

Прикмети на 26 червня

Якщо вдень літає багато мошкари, то погода встановилася погожа і триватиме довго.

Якщо огірки ще не дозріли до цього дня, то смачними вони вже не будуть.

Працювати не можна, а то невдачі на голову посиплються

Народилися 26 червня

1993 - Аріана Гранде, американська актриса кіно, телебачення і озвучування, співачка, композитор, автор пісень і фотомодель.

