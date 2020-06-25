Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити в цей день

26 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святої Килини, або як її ще називають в народі – Килини Гречаниці. У світі відзначають Міжнародний день боротьби з наркотиками.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також що не можна робити 26 червня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Свято Килини Гречаниці

Килина Гречаниця – старовинне церковний і народне свято, зі своїми традиціями і прикметами. З зародженням християнської віри на Русі багато з послідовників Христа віддали своє життя за нові переконання.

Свята Килина Азбука Віри

Язичники та іконоборці переслідували віруючих, і нерідко покаранням за віру була страта. Така доля спіткала дівчину Килину, яка жила в 2 столітті. Переслідувачів не зупинив юний вік віруючої, на момент страти їй було всього 12 років. З тих пір православна церква щорічно вшановує 26 червня пам'ять великомучениці (за старим стилем – 13 червня).

У народі свято отримало додаткову назву "Гречаниці", так як в цей день продовжували посів гречки, який починали днем раніше – в Сонцеворот, на Петра. Вважалося, що кінець червня – оптимальний час для посіву цієї культури. За старовинним звичаєм в цей день варили гречану кашу і пригощали нею жебраків. Ті, пообідавши, дякували господарям і бажали їм гарного врожаю.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН постановила щорічно відзначати 26-го червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, або простіше – Міжнародний день боротьби з наркотиками, в знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю з метою створення суспільства, вільного від наркоманії.

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7 грудня 1987 року ООН також прийняла Всеохоплюючий план майбутньої діяльності по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами. Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось контролювати їх обіг налічує вже понад 100 років.

Прикмети на 26 червня

Багато комах – до теплої і ясної погоди.

Щоб добре родила гречка, краще в цей день не працювати.

Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.

Вечірня веселка віщує гарну погоду.

Що не можна робити 26 червня

Не варто вживати молочну продукцію. Вважається, що в цей день вона стає токсичною для організму.

Увечері заборонено працювати. Потрібно влаштувати застілля в колі сім'ї. Однією зі страв повинна бути гречка, зварена на воді – тоді сім'ю чекає безбідний рік.

Не можна скаржитися на свою долю. В іншому випадку життя зіштовхне з такими складнощами, що нинішні проблеми здадуться дрібницею.

У цей день не рекомендується не тільки розповідати про свої нещастя, але і ділитися успіхами і хвалитися досягненнями. Інакше незабаром можна опинитися в неприємній ситуації.

26 червня – один з найневдаліших днів для першого побачення. Після нього пара, швидше за все, більше не побачиться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.