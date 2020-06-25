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Прикмети і свята 26 червня: що не можна робити в цей день

Єва Романова
Єва Романова
Свята
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26 червня: яке сьогодні свято (фото: Рixabay)

26 червня: яке сьогодні свято (фото: Рixabay)

26 червня 2020 року православні християни вшановують пам'ять святої Килини, або як її ще називають в народі – Килини Гречаниці. У світі відзначають Міжнародний день боротьби з наркотиками.

OBOZREVATEL розповідає читачеві про значення цих свят, а також що не можна робити 26 червня та які народні прикмети актуальні в цей день.

Свято Килини Гречаниці

Килина Гречаниця – старовинне церковний і народне свято, зі своїми традиціями і прикметами. З зародженням християнської віри на Русі багато з послідовників Христа віддали своє життя за нові переконання.

Свята Килина

Свята Килина Азбука Віри

Язичники та іконоборці переслідували віруючих, і нерідко покаранням за віру була страта. Така доля спіткала дівчину Килину, яка жила в 2 столітті. Переслідувачів не зупинив юний вік віруючої, на момент страти їй було всього 12 років. З тих пір православна церква щорічно вшановує 26 червня пам'ять великомучениці (за старим стилем – 13 червня).

У народі свято отримало додаткову назву "Гречаниці", так як в цей день продовжували посів гречки, який починали днем раніше – в Сонцеворот, на Петра. Вважалося, що кінець червня – оптимальний час для посіву цієї культури. За старовинним звичаєм в цей день варили гречану кашу і пригощали нею жебраків. Ті, пообідавши, дякували господарям і бажали їм гарного врожаю.

Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками

У 1987 році Генеральна Асамблея ООН постановила щорічно відзначати 26-го червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотичними засобами та їх незаконним обігом, або простіше – Міжнародний день боротьби з наркотиками, в знак вираження своєї рішучості посилювати діяльність і співпрацю з метою створення суспільства, вільного від наркоманії.

День боротьби з наркотиками

День боротьби з наркотиками Рixabay

7 грудня 1987 року ООН також прийняла Всеохоплюючий план майбутньої діяльності по боротьбі зі зловживанням наркотичними засобами. Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось контролювати їх обіг налічує вже понад 100 років.

Прикмети на 26 червня

  • Багато комах – до теплої і ясної погоди.

  • Щоб добре родила гречка, краще в цей день не працювати.

  • Якщо соловей безугавно співає всю ніч, то наступний день буде вітряним.

  • Вечірня веселка віщує гарну погоду.

Що не можна робити 26 червня

  • Не варто вживати молочну продукцію. Вважається, що в цей день вона стає токсичною для організму.

  • Увечері заборонено працювати. Потрібно влаштувати застілля в колі сім'ї. Однією зі страв повинна бути гречка, зварена на воді – тоді сім'ю чекає безбідний рік.

  • Не можна скаржитися на свою долю. В іншому випадку життя зіштовхне з такими складнощами, що нинішні проблеми здадуться дрібницею.

  • У цей день не рекомендується не тільки розповідати про свої нещастя, але і ділитися успіхами і хвалитися досягненнями. Інакше незабаром можна опинитися в неприємній ситуації.

  • 26 червня – один з найневдаліших днів для першого побачення. Після нього пара, швидше за все, більше не побачиться.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.

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