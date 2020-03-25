Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

26 березня відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Фіолетовий день або День хворих на епілепсію

26 березня під всьому світі проводиться "Фіолетовий день" (Purple Day). Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

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Прикмети 26 березня

Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.

Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.

Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.

У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

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Що не можна робити 26 березня

Не можна ходити в ліс.

У цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати землю, оскільки сіяти ще було рано.

Під забороною була будь-яке полювання, в тому числі на птахів - підстрелити перелітного гусака вважалося вкрай поганою прикметою: люди вірили, що не тільки на самого мисливця, але і на його близьких, а також на все село може напасти мор.

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