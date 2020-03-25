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25 березня • оновлено в 23:41
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Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

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26 березня відзначають Фіолетовий день або День хворих на епілепсію.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Фіолетовий день або День хворих на епілепсію

26 березня під всьому світі проводиться "Фіолетовий день" (Purple Day). Це щорічний міжнародний захід, метою якого є підвищення обізнаності про таке захворювання, як епілепсія.

Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 26 березня

  • Якщо в цей день сильний туман, літо буде непогожим.

  • Ведмідь прокинувся – значить, почалася справжня весна.

  • Рання гроза і північний вітер – весна буде холодною.

  • У цей день у води цілюща сила, тому з її допомогою можна лікувати всілякі хвороби.

Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 26 березня

  • Не можна ходити в ліс.

  • У цей день намагалися не виходити в поле, щоб даремно не турбувати землю, оскільки сіяти ще було рано.

  • Під забороною була будь-яке полювання, в тому числі на птахів - підстрелити перелітного гусака вважалося вкрай поганою прикметою: люди вірили, що не тільки на самого мисливця, але і на його близьких, а також на все село може напасти мор.

Прикмети і свята 26 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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