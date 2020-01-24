Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

25 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Тетянин день.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Тетянин день
25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Це свято було названо на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі в третьому столітті і загинула за християнську віру.
Прикмети 25 січня
На Тетянин день сонячно – до раннього прильоту птахів.
Йде сніг в Тетянин день – літо буде дощове.
Теплий вітер – літо буде посушливим, а урожай – мізерним.
Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.
Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба.
Заметіль і сильний вітер 25 січня – будуть посуха, неврожай і погана рибалка.
pexels.com
Що не можна робити 25 січня
У Тетянин день не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.
На Тетянин день не можна ні з ким сваритися і лаятися, потрібно постаратися провести день в спокої і хорошому настрої.
Не можна в Тетянин день прати і займатися іншою роботою по дому і рукоділлям – прибирають напередодні.
pexels.com
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