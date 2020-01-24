Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

25 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Тетянин день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Тетянин день

25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Це свято було названо на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі в третьому столітті і загинула за християнську віру.

Прикмети 25 січня

На Тетянин день сонячно – до раннього прильоту птахів.

Йде сніг в Тетянин день – літо буде дощове.

Теплий вітер – літо буде посушливим, а урожай – мізерним.

Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.

Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба.

Заметіль і сильний вітер 25 січня – будуть посуха, неврожай і погана рибалка.

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Що не можна робити 25 січня

У Тетянин день не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

На Тетянин день не можна ні з ким сваритися і лаятися, потрібно постаратися провести день в спокої і хорошому настрої.

Не можна в Тетянин день прати і займатися іншою роботою по дому і рукоділлям – прибирають напередодні.

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