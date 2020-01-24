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24 січня • оновлено в 21:47
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Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

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25 січня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят. Так, святкують Тетянин день.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

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Тетянин день 25 січня: як привітати зі святом

Тетянин день

25 січня в Україні відзначають Тетянин день. Це свято було названо на честь святої мучениці Тетяни, яка жила в Римі в третьому столітті і загинула за християнську віру.

Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

Прикмети 25 січня

  • На Тетянин день сонячно – до раннього прильоту птахів.

  • Йде сніг в Тетянин день – літо буде дощове.

  • Теплий вітер – літо буде посушливим, а урожай – мізерним.

  • Ясна і морозна погода в Тетянин день – літо буде в міру теплим і без особливих перепадів температури.

  • Великі замети в Тетянин день – буде багато хліба.

  • Заметіль і сильний вітер 25 січня – будуть посуха, неврожай і погана рибалка.

Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 25 січня

  • У Тетянин день не можна нікому відмовляти в проханнях, особливо, якщо просять їжу.

  • На Тетянин день не можна ні з ким сваритися і лаятися, потрібно постаратися провести день в спокої і хорошому настрої.

  • Не можна в Тетянин день прати і займатися іншою роботою по дому і рукоділлям – прибирають напередодні.

Прикмети і свята 25 січня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пока Порошенко не обоссыте, добра у вас не будет...__________
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