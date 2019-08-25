Прикмети і свята 26 серпня: що не можна робити

26 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Святкування на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна).

Також відзначають Тихона Страсного і Максимів день. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 26 серпня

Святкування на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" (Семистрільна)

Ікона Божої Матері "Пом'якшення злих сердець"

Чудотворна ікона Божої Матері знаходиться в церкві Іоанно-Богословської-Семистрільної, на цвинтарі, неподалік від міста Вологди. На іконі зображено Пресвяту Богородицю, яка пронизана сім'ю стрілами.

Її лик відображає євангельське оповідання про те, як в сороковий день після Різдва Христового праведний Йосип і Пресвята Діва Марія принесли Богонемовля до храму для здійснення над ним обрядів за Законом Мойсея. Їх зустрів у храмі святий старець Симеон, який сповістив присутніх, що Немовля є обіцяний Месія. Образ Божої Матері вважається цілющим.

Тихон Страсной

Святий Тихон

На Русі вшановували Тихона Задонського (Тимофій Савелійович Соколов), церковного діяча і богослова 18 століття. Він вважається найбільшим православним просвітителем свого часу. Він прийняв постриг і дбав про підготовку гідних пастирів, у старості написав кілька значущих духовних творів. На Русі Тихона вважали помічником в позбавленні від всякої зневіри, йому молилися про умиротворення душі.

Максимів день

Максим Сповідник Азбука віри

Також церква 26 серпня шанує пам'ять Максима Сповідника – християнського ченця, філософа і богослова, відомого боротьбою проти єресей.

Прикмети 26 серпня

Туман над лісом – до хорошого урожаю грибів.

Тихий вітер – до теплої та сухої погоди, а буря – до дощового вересня.

Сова гупає вночі – до зміни погоди.

Грибів багато в лісі – до багатого врожаю хліба через рік.

Погода безвітряна – до шторму.

Сіно сиріє на сіннику – до дощу.

Молодий місяць червоного кольору – до сирої погоди.

Місяць в кільці – погода мінятиметься.

Що не можна робити 26 серпня

Не рекомендується ходити по гриби, працювати в городі, а при обкурюванні приміщення будяками і полином не можна викидати трави, якщо вони не догоріли.

Хто народився 26 серпня

Земфіра instagram / zemfiralive

Російська рок-співачка, музикант, композитор, продюсер і автор пісень. Хіти: "Хочешь", "Бесконечность", "Не отпускай", "Маечки", "Искала" та інші.

Маколей Калкін instagram / culkamania

Американський актор, музикант, один з найуспішніших дітей-акторів в історії Голлівуду, який прославився головними ролями в "Один вдома", "Один вдома 2: Загублений у Нью-Йорку", "Хороший син", "Богатенький Річі" і "Володар сторінок".

Кріс Пайн instagram / chrispinenut

Американський актор. Відомий за фільмами: "Щоденники принцеси 2: Як стати королевою", "Поцілунок на удачу", "Некерований", "Зоряний шлях" 2009 року, "Стартрек: Відплата" "Диво-жінка".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 26 серпня по картах Таро говорить про те, що деяким знакам Зодіаку слід ретельно попрацювати.

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