Прикмети і свята 25 серпня: що не можна робити

25 серпня в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: День Шахтаря, День пам'яті мучеників Фотія і Аникити.

У народі – Фотя Поветенний. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 25 серпня

День шахтаря

День шахтаря pixabay

Шахтарі відзначають своє професійне свято щорічно в останню неділю серпня. Офіційно цю подію було затверджено в СРСР 10 вересня 1947 року. Перший раз День шахтаря відзначався 29 серпня 1948 року.

Цей день є важливим святом, відзначається концертами під відкритим небом і народними гуляннями. Також згадують тих, хто віддав життя цій нелегкій справі.

День пам'яті мучеників Фотія і Аникити, в народі – Фотя Поветенний

Мученики Фотій і Аникита Азбука віри

Мученики були родом з Нікомидії. Аникита, військовий сановник, викривав імператора Діоклетіана, який встановив на міській площі знаряддя страти для залякування християн. Правитель наказав мучити Аникиту, а потім кинути його тваринам, проте лев пестив святого. Всі інші знаряддя тортур постійно ламалися і виходили з ладу, навіть олово охололо.

Тоді племінник мученика Фотій звернувся до царя з проханням повірити в єдиного Бога. В результаті їх прив'язали за ноги до диких конів, але святі залишалися неушкодженими, після цього не постраждали в гарячій лазні. Діоклитіан велів розпалити величезну піч, в яку вступили натхнені Аникитою і Фотієм християни. Так вони всі й померли з молитвою на устах.

У народі було прийнято цього дня прибиратися на повіті, де зберігалися кінські упряжі, борони і сохи.

Прикмети 25 серпня

Літо - свята pixabay

Іній вранці – буде добрий врожай озимих наступного року.

Дощитиме – бабине літо буде коротким.

Тепла і ясна погода – до врожаю білих грибів у лісах.

Молодий місяць на небі – до поривчастого вітру.

Кішка довго миється – до тепла.

Жаби голосно квакають – до дощу.

Що не можна робити 25 серпня

Давати дитині їжу через багаття заборонено, інакше виросте злодієм. Також цього дня не можна сваритися, влаштовувати гучні вечірки.

Хто народився 25 серпня

Шон Коннері (89 років)

Молодий Шон Коннері - Джеймс Бонд

Британський актор, продюсер, лауреат премії "Оскар", дворазовий лауреат премії "BAFTA", триразовий лауреат премії "Золотий глобус". Відомі ролі: "Джеймс Бонд", "Горець", "Ліга видатних джентльменів", "Ніколи не говори "ніколи", "Індіана Джонс і останній хрестовий похід", "Перший лицар", "Вбивство в "Східному експресі", "Доктор але", "Голдфінгер" і багато інших.

Блейк Лайвлі instagram / blakelively

Американська актриса і фотомодель, відома завдяки ролі Серени ван дер Вудсен у молодіжному серіалі "Пліткарка". Також неформально її називали музою Карла Лагерфельда.

Клаудія Шиффер в останній фотосесії для Vogue instagram / claudiaschiffer

Німецька супермодель, кіноактриса, продюсер і посол доброї волі ЮНІСЕФ від Великобританії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, любовний гороскоп з 19 по 25 серпня 2019 року по картах Таро Казанови обіцяє тотальну романтику Рибам, фатальне захоплення Ракам і початок світлої смуги життя Козерогам.

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