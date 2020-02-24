Прикмети і свята 25 лютого: що не можна робити в цей день

25 лютого в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, а саме: Святкування на честь Іверської ікони Божої Матері та Марді Гра.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Святкування на честь Іверської ікони Божої Матері

Іверська ікона зображує Діву Марію з Немовлям. Оригінал образу знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції. Згідно з переказами, ікону написав євангеліст Лука, сподвижник апостола Павла. А 25 лютого святкується день набуття Іверської ікони Божої матері – в цей день ченці монастиря на горі Афон знайшли чудотворний образ.

Марді Гра

Марді Гра (Mardi Gras) - в дослівному перекладі з французької це звучне словосполучення означає "жирний вівторок" або навіть "скоромний вівторок". Свято відзначається в багатьох країнах світу у вівторок, перед Попелястою середою і початком католицького Великого посту, що передує Великодню.

pexels.com

Народні прикмети на 25 лютого

Мороз 25 лютого – весна буде теплою і ранньою.

Тумани 25 лютого обіцяли дощове літо.

Бурульки висять довгі – можна розраховувати на хороший урожай овочів.

Струмки потекли – риба буде добре ловиться.

Холодний день – весна настане рано і буде теплою ..

pexels.com

Що не можна робити 25 лютого

Не можна починати нові справи або планувати поїздки – це призведе до невдач.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся