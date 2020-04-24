Прикмети і свята 25 квітня: що не можна робити в цей день

Марія Дідик свята 21:48, 24.04.2020

25 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день ветеринарного лікаря, Міжнародний день ДНК, День дочки і Всесвітній день пінгвінів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Міжнародний день ветеринарного лікаря

Щорічно в останню суботу квітня в багатьох країнах світу відзначається Міжнародний день ветеринарного лікаря, який був заснований Всесвітньою ветеринарною асоціацією в 2000 році, з метою висвітлення різних аспектів роботи ветеринарів по всьому світу і підвищення обізнаності про їхній внесок у поліпшення здоров'я і добробуту тварин, а також суспільної охорони здоров'я.

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Міжнародний день ДНК

Щорічно 25 квітня в різних країнах світу відзначається незвичайне свято – Міжнародний День ДНК (DNA Day), в знак визнання важливості генетики і наукових досягнень, зроблених в цій області.

День дочки

Логічним продовженням низки сімейних свят, коли вшановують матір, батька, сина, братів та сестер є День дочки.

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Всесвітній день пінгвінів

25 квітня відзначається щорічне екологічне свято – Всесвітній день пінгвінів, що закликає людей пам'ятати про необхідність збереження тваринного різноманіття нашої планети в цілому і різноманіття її окремих регіонів і представників зокрема.

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Прикмети 25 квітня

  • Багато павутини – до хорошого, жаркого літа.

  • Верба зацвіла – до теплого літа.

  • Якщо йде дощ, то на початку травня дощитиме.

  • Теплий день – до врожайного року.

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Що не можна робити 25 квітня

  • Не можна лаятися, лихословити, сперечатися і з'ясовувати відносини.

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Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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