25 червня 2020 року православні християни шанують пам'ять преподобного Петра Афонського. У народному календарі це свято називається Днем Петра Сонцеворота. У світі також відзначають Міжнародний день моряка або День мореплавця, в Україні – День державної митної служби.

OBOZREVATEL також розповідає, що не можна робити 25 червня і які народні прикмети актуальні в цей день.

Петра Сонцеворота

За походженням Петро Афонський був греком. Він був воєводою в імператорських військах і жив у Константинополі. У 667 році під час війни з сирійцями він був узятий в полон і кинутий до в'язниці, де розмірковує, за які гріхи піддався покаранню від Господа.

Прикмети і свята 25 червня: що заборонено робити в цей день Pixabay

Петро згадав, що одного разу хотів залишити мирське життя і піти в монастир, однак так і не виконав це бажання. У в'язниці він став дотримуватися суворого посту і посилено молився. З в'язниці його звільнив святитель Миколай Чудотворець.

На Русі Петра прозвали Сонцеворотом, оскільки починаючи з його дня сонце починало вкорочувати свій хід.

Петрів день також називали "запізнілим капусником". У цей день городники висаджували останню розсаду і сіяли останнє насіння. Було прийнято до обіду сіяти біле зерно (наприклад, пшеницю або овес), а після обіду – чорне (гречку). Для гречки день вважався вдалим. Ще Петра називали рибалкою, оскільки в цей день ходили на риболовлю і готували страви з риби.

День митної служби України

Після прийняття Верховною Радою України Закону про митну справу в 1991 році, 25 червня було встановлене щорічне свято – День митної служби України. Митна служба держави – головна і невід'ємна складова суверенітету і незалежності України, запорука забезпечення гідного захисту державних економічних інтересів.

День митника в Україні РБК-Україна

Сучасні міждержавні відносини відрізняються посиленням торгових і економічних зв'язків, введенням нових транспортних коридорів, стрімким розвитком туризму та активізацією партнерських відносин в галузях спорту, мистецтва тощо. Саме тому невпинно зростає роль митної служби України, кваліфікована робота митників забезпечує стабільність в державі, гарантує спокій кожен день.

За традицією в професійне свято керівники вітають колег, нагороджують державними відзнаками, присвоюють позачергові військові звання, вручають іменні подарунки, нагороджують подяками та грамотами

Міжнародний день моряка

День моряка або день мореплавця відзначається щороку 25 червня. Рішення щодо святкування було прийнято в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації, що входять до ООН, в цей день підписали резолюцію №19, яка послужила підставою установи міжнародної дати.

Міжнародний день моряка Gazeta.ua

У резолюції підкреслювалося, що спеціальний день для людей всіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків в справу міжнародної торгівлі, світової економіки і в розвиток цивільного суспільства в цілому є неоціненним.

Дата присвячена саме морякам торгового флоту, які, на відміну від військових моряків, свого свята не мали – дні працівників морського і річкового флоту відзначалися в основному людьми, які не мають безпосереднього відношення до роботи в морі. Статистика повідомляє, що моряками торгового флоту здійснюється 80% всієї світової торговельної діяльності.

Прикмети на 25 червня

Рясні роси – на хороший урожай.

Дощ хліб прибиває, а сонце піднімає.

Якщо хмари здаються злегка білими – чекай на град.

Багато білок стрибає по деревах поблизу житлових будинків – до дощового року.

Гуси і качки на річці часто пірнають і б'ють крилами по воді – скоро прийде гроза.

Що не можна робити 25 червня: головні заборони

Не варто лягати в ніч на Петра Сонцеворота раніше опівночі, інакше плани і мрії так і не реалізуються.

Не можна носити темний одяг, а то сонце "образиться" і напустить на землю величезну кількість опадів і вітер.

Вагітним жінкам 25 червня забороняється дозволяти гладити свій живіт. За переказами, дитина народиться дуже довірливою, а це може нашкодити в життя.

Не дозволяйте в день Петра Сонцеворота малюкам спати на чужих подушках, а то їх будуть мучити нічні кошмари.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, які церковні свята відзначають в червні.