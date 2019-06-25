Прикмети і свята 25 червня: що не можна робити

25 червня 2019 року відзначають День моряка, а також за народним календарем святкую день Петра Афонського.

Прикмети розкажуть, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

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Щорічно 25 червня відзначається День моряка (Day of the Seafarer). Рішення про святкування було прийнято в 2010 році. Держави-члени Міжнародної морської організації, що входять в ООН, підписали на конференції в Манілі резолюцію №19, яка послужила підставою установи цього професійного свята.

У резолюції підкреслювалося, що спеціальний день для людей всіх морських професій необхідний, тому що внесок моряків в справу міжнародної торгівлі, світової економіки і в розвиток громадянського суспільства в цілому є неоціненним.

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Прикмети на 25 червня

Сонячно – до зеленого покосу. Якщо йде дощ, то покіс мокрий буде.

До ночі з'явилося багато роси і туман – в найближчі дні встановиться гарна погода.

Ясний Чумацький шлях – до сонячного дня.

Ластівки і стрижі високо літають – до вітру, низько – до дощу.

Чаплі на сухих височинах збираються – до негоди.

Якщо дощові хмари здаються білими, то можливий град.

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Народилися 25 червня

1945 - Карлі Саймон, американська співачка, автор пісень.

wikipedia.org

1946 - Ієн Макдональд, англійський рок-музикант, мультиінструменталіст, учасник гуртів "King Crimson" і "Foreigner".

wikipedia.org

1972 - Майк Крюгер, канадський рок-музикант, басист гурту "Nickelback".

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