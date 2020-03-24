Прикмети і свята 25 березня: що не можна робити в цей день

25 березня відзначають Благовіщення Діви Марії у західних християн і День служби безпеки України

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Благовіщення Діви Марії у західних християн

25 березня католицька церква відзначає світле свято - Благовіщення Діви Марії, пов'язане з важливою євангельською подією - сповіщення архангелом Гавриїлом Діви Марії про майбутнє народження Спасителя.

День служби безпеки України

25 березня 1992 Верховна Рада України прийняла Закон "Про Службу безпеки України". З 2001 року відповідно до Указу Президента України № 193/2001 в цей день відзначається День служби безпеки України. Найважливішими напрямками діяльності даної української спецслужби є розвідка і контррозвідка.

Прикмети 25 березня

Жінка переступила через кінську упряж - коню важко буде працювати.

Кінь в хліві голосно заіржав - на щастя.

Дерева інеєм покриті - до дощового червня.

Встановилася справжня весняна погода в цей день - літо буде непогожим.

Туман піднімається вгору - до дощу. Опускається вниз - до сонячній погоди.

Що не можна робити 25 березня

Не можна злиться і лаятися - весь рік буде нещасним.

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