Прикмети і свята 24 вересня: що не можна робити

24 вересня в Україні і всьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: Міжнародний день караванника, День пам'яті преподобного Силуана Афонського.

Православні в Україні святкують День пам'яті Собору преподобних отців, які у Святих Горах на Донці просіяли. Також цього року виповнюється 15 років із дня яєчного "замаху" на Віктора Януковича. А в народі відзначають Федорини вечірки. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 24 вересня

Міжнародний день караванника

Міжнародний день караванника pixabay

Цю подію відзначають каравановожаті та інші учасники транспортних колон і суднових караванів, далекобійники, команди торгових суден та екіпажі кораблів ескорту. Свято заснувала у 1995 році Міжнародна асоціація по раціоналізації транспортно-вантажних операцій.

День пам'яті преподобного Силуана Афонського

Преподобний Силуан Афонський pravoslavie

Преподобний Силуан Афонський (Симеон у світі) народився у 1866 році. З дитинства працював разом зі старшими, відвідував храм, де навчався церковній грамоті, молитві. Юнаком після військової служби пішов до Руського Пантелеймонова монастира на Святій Горі Афон. З першого і до останнього дня він став прикладом послуху і смирення. Священний Синод Константинопольської Православної Церкви зарахував блаженного старця до лику святих у 1998 році.

День пам'яті Собору преподобних отців, які в Святих Горах на Донці просіяли

Собор Святогірських святих Свято-Успенська Святогірська Лавра

Собор Святогірських святих – один з головних великих свят Свято-Успенської Святогірської Лаври. До Собору включено імена 18 преподобних отців, які трудилися у Святих Горах у XVII-XX століття. Подію приурочено до дня пам'яті преподобного Іоанна (Стрельцова), одного з найвідоміших подвижників Святогірської обителі.

Цього дня прославляються: єпископ Крутицький Іларіон, архімандрит Фаддей, архімандрит Рафаїл, архімандрит Арсеній, архімандрит Герман, архімандрит Софроній, ієросмонах Іоанн, ієромонах Лонгин, ієромонах Феодосій, ієромонах Кипріян, ієромонах Іоанникій, ієромонах Ісакій, архімандрит Йоїл, архімандрит Трифон, схиархімандрит Михайло, ігумен Іоанн, Ієромонах Паїсій та чернець Феофіл.

Річниця "замаху" яйцем на Віктора Януковича

У Януковича кинули яйцем Кадр з відео

23 вересня 2004 року в Івано-Франківську в Януковича кинули куряче яйце. Його прес-служба повідомляла, що жбурнули "важким, тупим предметом", через що на той момент майбутній "гарант" впав у "колаптоїдний стан" і опинився в реанімації. У мережі було багато версій, що насправді полетіло в Януковича, поки не з'ясувалася правда про студента Дмитра Романюка, який кинув курячим яйцем.

Федорини вечірки

Феодора Олександрійська Мініатюра Мінологіі Василя II. вікіпедія

Цього дня відзначається пам'ять преподобної Феодори Олександрійської, яка жила в кінці 5 століття. За переказами, один багатий городянин став спокушати молоду заміжню жінку. Хитрістю чоловік схилив її до зради. Феодора зненавиділа своє тіло і піддавала себе всіляким мукам, після чого таємно від усіх пішла до чоловічого монастиря під ім'ям Феодор.

У народі було прийнято вважати, що цей день підводить підсумок осіннім працям. З Федори починалися капустяні вечірки. Протягом двох тижнів дівчата й жінки рубали капусту, квасили її на зиму, розповідали байки. Такі збіговиська називалися також капусниками.

Прикмети 24 вересня

Свята 24 вересня pixabay

Сильні сходи озимих – до доброго врожаю.

Бджоли літають – до пізньої зими.

На Федору літо закінчується, осінь починається.

На Федору чорний бруд всі шляхи-дороги розквасив.

Що не можна робити 24 вересня

Цього дня заборонено базікати даремно, мити голову, брехати і піднімати щось на дорозі.

Хто народився 24 вересня

Артем Полежака (44 роки)

Артем Полежака Facebook / artem.polezhaka

Український поет, лауреат Міжнародної літературної премії ім. Олеся Ульяненка за порно-поему "Jenna", переможець конкурсу "Стоп цензурі!" 2014 року в номінації "Вірш".

Олена Петрова (47 років)

Олена Петрова вікіпедія

Радянська і українська біатлоністка, срібний призер Олімпійських ігор 1998 року в індивідуальній гонці, 10-кратний призер чемпіонатів світу в 1996-2004 роках, чемпіонка Європи 2004 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з гороскопом по картах Таро на 24 вересня, деякі знаки Зодіаку переживуть не найпростіший день.

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