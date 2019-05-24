Прикмети і свята 24 травня 2019: що не можна робити в цей день

24 травня 2019 року в світі відзначають кілька свят і пам'ятних дат. Так, в цей день святкують День слов'янської писемності і культури, а також свій День народження відзначають Олег Скрипка і Руслана.

Прикмети в 24 травня можуть передбачити, якою буде погода. OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії.

День слов'янської писемності і культури

Щорічно 24 травня відзначають День слов'янської писемності і культури і урочисто прославляють творців слов'янської писемності святих Кирила і Мефодія. Як відомо, святі рівноапостольні брати Кирило і Мефодій походили із знатного і благочестивого роду і проживали в грецькому місті Солуні.

УНІАН

Прикмети 24 травня

Якщо в цей день туман, який утворився з вечора, стелиться по землі і не закінчується зі сходом сонця, то незабаром буде буря.Дощова погода – прикмета того, що влітку теж буде багато опадів.Багряний схід – чекай грозового літа.Червоний схід 24 травня – буде багато гроз і пожеж влітку.Дощ іде – чекай вологого літа.Висока і крита веселка – буде вітряно. Якщо веселка полога і низька – чекай негоди.

Народилися 24 травня

1964 - Олег Скрипка, український музикант і громадський діяч, лідер гурту "Воплі Відоплясова".

1973 - Руслана, українська співачка, переможниця конкурсу "Євробачення-2004", народна артистка України.

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