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Прикмети і свята 24 серпня: що не можна робити

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24 в Україні і в усьому світі відзначається кілька свят і пам'ятних дат. Серед них: День Незалежності України, День пам'яті святого Варфоломія у католиків.

У народі – Євпатій Коловрат. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 24 серпня

День Незалежності України

Прикмети і свята 24 серпня: що не можна робити

Свято встановлено в 1992 році постановою Верховної Ради в честь прийняття Верховною Радою УРСР "Акта проголошення незалежності України". Цю подію і вважають датою утворення української держави. У День незалежності традиційно проходить парад, концерти, урочисті заходи.

День святого Варфоломія у католиків

Свято Варфоломій

Свято Варфоломій

Google Images

Святий Варфоломій був одним з дванадцяти апостолів Ісуса Христа. Історія його життя містить багато неточностей. Після Вознесіння Христа він присвятив життя місіонерству і відправився в Індію в якості проповідника, де залишив копію Євангелія від Матвія. Потім його шлях пролягав у Велику Вірменію (в даний час – південно-східна Туреччина), де Варфоломій отримав визнання за поширення християнства і свій дар зцілювати хворих і біснуватих. У Баку існує місцева легенда, що він піддався страшним тортурам, коли, будучи живим, з нього зняли шкіру і розіп'яли язичники.

Євпатій Коловрат

Євпатій Коловрат

Євпатій Коловрат

вікіпедія

З цим святом пов'язують кілька особистостей. Народний воєвода Євпатій Коловрат бився з монголо-татарською ордою, після того, як вони розорили Рязань. Батий убив його, віддав русичам тіло. Таким чином він висловив повагу до Євпатія.

Сицилійський архідиякон Євпл жив в Катані та став священномучеником. Він проповідував Євангеліє. Під час однієї з таких проповідей Евпла схопили і привели на суд правителя. Його катували, але він не відрікався від християнства. З Божі Словом і помер.

Прикмети 24 серпня

Прикмети і свята 24 серпня: що не можна робити

pixabay

  • Вітер припинився – на гарну погоду.

  • Дощ під час сходу сонця – негода буде кілька днів.

  • Молодик при ясній погоді – до сухого вересня.

  • Вранці туман стелиться – на гарну погоду.

Що не можна робити 24 серпня

Гуляти на самоті після заходу сонця, багато їсти, скаржитися і лаятися.

Хто народився 24 серпня

Юрій Горбунов (49 років)

Юрій Горбунов

Юрій Горбунов

instagram / gorbunovyuriy

Український телеведучий і актор, Заслужений артист України, займався дубляжем. Відомі ролі: "Село на мільйон", "Сувенір з Одеси", "Скажене весілля".

Руперт Грінт (31 рік)

Руперт Грінт

Руперт Грінт

instagram / grintrupert

Британський актор, найбільшу популярність здобув завдяки ролі Рона Візлі у фільмах про Гаррі Поттера за творами письменниці Джоан Роулінг.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 серпня українці відзначали День Державного прапора України. Як змінювалися кольори до незалежності, читайте в нашому матеріалі.

OBOZREVATEL також зібрав зворушливі привітання від українських зірок з державним святом.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

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