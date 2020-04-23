Прикмети і свята 24 квітня: що не можна робити в цей день

23 квітня в Україні та в усьому світі відзначають Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру та День Антипа Водогона.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру

Міжнародний день багатосторонності і дипломатії заради миру заснований резолюцією A / RES / 73/127 Генеральної Асамблеєю ООН в грудні 2018 року, відзначається щорічно 24 квітня. Основними цілями, переслідуваними ООН при встановленні нового свята стали: прагнення популяризувати будь-які ініціативи на благо світу і мирні способи врегулювання конфліктів.

День Антипа Водогона

Антип Пергамський, пам'ять якого відзначається в цей день, був учнем Іоанна Богослова, єпископом Церкви в Пергамі. Згідно з житієм, язичники примушували Антипа припинити проповідь про Христа, але він відмовився. За це його кинули в розпеченого мідного вола в храмі Артеміди. Християни таємно поховали тіло святого, а в 5 столітті над його могилою побудували храм.

Прикмети 24 квітня

Ударили заморозки – чекайте хорошого врожаю груздів.

Розпушилася верба – зима точно не повернеться.

Морозний ранок і сонячний день обіцяє швидке зростання ярих.

Зацвіла верба – очікуйте потепління.

Якщо з невеликих хмаринок утворюються великі хмари і з'єднуються один з одним – очікуйте сильної зливи.

Вранці небо червоне – буде всю весну вітряно.

Що не можна робити 24 квітня

На Антипа заборонено що-небудь садити чи сіяти - вважалося, що посіяне і посаджене може не прижитися.

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