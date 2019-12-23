Прикмети і свята 24 грудня: що не можна робити в цей день

24 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Святвечір у західних християн і День працівників архівних установ України.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

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Святвечір

Святвечір - день напередодні Різдва Христового і приготування до цього великого свята. У церквах зранку служиться меса по чину Адвента, а меса навечір'я Різдва починається затемна, як правило, опівночі, але по пастирським міркуванням дозволено починати богослужіння на кілька годин раніше.

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День працівників архівних установ України

Щорічно 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлено Указом президента країни №1200 / 98 від 30 жовтня 1998 року.

Прикмети 24 грудня

Якщо ввечері ворони кидаються з місця на місце і ніяк нічліг собі не знайдуть, то чекай завірюхи.

Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.

Горщики через край киплять – буде хмарно.

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Що не можна робити 24 грудня

Увечері не можна нічого робити по дому.

Забороняється полювати або рибалити.

Заборонено гадати і ворожити.

Не можна сідати за святковий стіл старому або непраному одязі.

На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.

Не можна вживати і спиртне.

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Народилися 24 грудня

1937 - В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч.

wikipedia.org

1971 - Рікі Мартін, пуерто-ріканський співак, неодноразовий володар "Греммі".

wikipedia.org

1973 - Стефані Майєр, американська письменниця, автор серії романів "Сутінки".

wikipedia.org

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