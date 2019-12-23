Прикмети і свята 24 грудня: що не можна робити в цей день

24 грудня в Україні і в усьому світі відзначають кілька свят, серед яких Святвечір у західних християн і День працівників архівних установ України.
OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Святвечір
Святвечір - день напередодні Різдва Христового і приготування до цього великого свята. У церквах зранку служиться меса по чину Адвента, а меса навечір'я Різдва починається затемна, як правило, опівночі, але по пастирським міркуванням дозволено починати богослужіння на кілька годин раніше.
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День працівників архівних установ України
Щорічно 24 грудня в Україні відзначається День працівників архівних установ. Це професійне свято було встановлено Указом президента країни №1200 / 98 від 30 жовтня 1998 року.
Прикмети 24 грудня
Якщо ввечері ворони кидаються з місця на місце і ніяк нічліг собі не знайдуть, то чекай завірюхи.
Кілька білок в одне дупло залізли – будуть морози.
Горщики через край киплять – буде хмарно.
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Що не можна робити 24 грудня
Увечері не можна нічого робити по дому.
Забороняється полювати або рибалити.
Заборонено гадати і ворожити.
Не можна сідати за святковий стіл старому або непраному одязі.
На Святвечір не можна лихословити, лаятися або сваритися.
Не можна вживати і спиртне.
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Народилися 24 грудня
1937 - В'ячеслав Чорновіл, український політичний діяч.
wikipedia.org
1971 - Рікі Мартін, пуерто-ріканський співак, неодноразовий володар "Греммі".
wikipedia.org
1973 - Стефані Майєр, американська письменниця, автор серії романів "Сутінки".
wikipedia.org
Раніше OBOZREVATEL розповідав читачеві про святах і пам'ятні дати грудня.
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