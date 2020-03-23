Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

24 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв і Всесвітній день боротьби з туберкульозом.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.
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Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв
Генеральна асамблея ООН затвердила дату 24 березня як Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) своєю резолюцією A / RES / 65/196 від 21 грудня 2010 року.
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Всесвітній день боротьби з туберкульозом
Всесвітній день боротьби з туберкульозом (World Tuberculosis Day) відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно 24 березня – у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох (Robert Koch) оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу. У 1905 році вчений отримав Нобелівську премію в галузі медицини.
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Прикмети 24 березня
Ранній приліт зозулі - до грошей.
Ранні ластівки - до щасливого року.
Дружний приліт птахів - до холодів.
Граки рояться над полями - до дощу.
Журавлі летять низько - до негоди.
Побачити жайворонка - до тепла.
Нашестя мишей на поля - до неврожаю.
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Що не можна робити 24 березня
Не можна їсти скоромне, а також сваритися, лаятися, допускати злі думки і так далі.
Не можна пізно залежуватися в ліжку, а то грошей не буде.
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