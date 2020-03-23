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24 березня • оновлено в 00:20
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Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

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24 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв і Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Генеральна асамблея ООН затвердила дату 24 березня як Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) своєю резолюцією A / RES / 65/196 від 21 грудня 2010 року.

Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Всесвітній день боротьби з туберкульозом (World Tuberculosis Day) відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно 24 березня – у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох (Robert Koch) оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу. У 1905 році вчений отримав Нобелівську премію в галузі медицини.

Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Прикмети 24 березня

  • Ранній приліт зозулі - до грошей.

  • Ранні ластівки - до щасливого року.

  • Дружний приліт птахів - до холодів.

  • Граки рояться над полями - до дощу.

  • Журавлі летять низько - до негоди.

  • Побачити жайворонка - до тепла.

  • Нашестя мишей на поля - до неврожаю.

Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Що не можна робити 24 березня

  • Не можна їсти скоромне, а також сваритися, лаятися, допускати злі думки і так далі.

  • Не можна пізно залежуватися в ліжку, а то грошей не буде.

Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

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Автор
Марія Дідик
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