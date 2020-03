Прикмети і свята 24 березня: що не можна робити в цей день

24 березня в Україні і в усьому світі відзначають Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв і Всесвітній день боротьби з туберкульозом.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою, за народними прикметами, буде погода.

pexels.com

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв

Генеральна асамблея ООН затвердила дату 24 березня як Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв (International Day for the Right to the Truth concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims) своєю резолюцією A / RES / 65/196 від 21 грудня 2010 року.

pexels.com

Всесвітній день боротьби з туберкульозом

Всесвітній день боротьби з туберкульозом (World Tuberculosis Day) відзначається за рішенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) щорічно 24 березня – у день, коли в 1882 році німецький мікробіолог Роберт Кох (Robert Koch) оголосив про зроблене ним відкриття збудника туберкульозу. У 1905 році вчений отримав Нобелівську премію в галузі медицини.

pexels.com

Прикмети 24 березня

Ранній приліт зозулі - до грошей.

Ранні ластівки - до щасливого року.

Дружний приліт птахів - до холодів.

Граки рояться над полями - до дощу.

Журавлі летять низько - до негоди.

Побачити жайворонка - до тепла.

Нашестя мишей на поля - до неврожаю.

pexels.com

Що не можна робити 24 березня

Не можна їсти скоромне, а також сваритися, лаятися, допускати злі думки і так далі.

Не можна пізно залежуватися в ліжку, а то грошей не буде.

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL публікував докладний гороскоп на 2020 рік.

Як живеться Лободі та Лорак в Росії - читай у нас в Instagram!