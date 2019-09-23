Прикмети і свята 23 вересня: що не можна робити

23 вересня в Україні і всьому світі відзначається кілька міжнародних і релігійних свят, серед яких варто відзначити День осіннього рівнодення та Міжнародний день жестових мов.
Православні шанують пам'ять святителів Петра і Павла. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.
Свята 23 вересня
День осіннього рівнодення
23 вересня - День осіннього рівнодення
pixabay
У День осіннього рівнодення тривалість денного та нічного часу доби зрівнюється. А вже з 24 вересня день почне стрімко скорочуватися, а ночі стануть довшими. Це час переходу світу на новий енергетичний рівень. З наукової точки зору, це момент, коли Сонце перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі до південної. У першій починається астрономічна осінь, а в другій – весна.
Міжнародний день жестових мов
День жестових мов
pixabay
Свято встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року з метою звернути увагу суспільства на значення жестових мов в житті мільйонів глухих та слабочуючих людей по всьому світу. Ініціатором резолюції виступила Всесвітня федерація глухих (WFD), яка стверджує, що в світі проживає понад 70 мільйонів таких людей. Всього в світі існує близько 300 жестових мов, а також міжнародна мова жестів.
Петро і Павло Горобинники
Святі Петро і Павло Нікейські
ksovd.org
Цього дня православні вшановують пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. У 9 столітті, за часів царя Лева Ісаверяніна, святий Петро захищав православну віру від іконоборців, за що постраждав. Відомо про чотири листи святого Федора Студита до святителя. Про життя Павла, який проповідував православ'я в Нікеї, ніяких відомостей не збереглося.
Назва дня пам'яті в народі прижилася завдяки горобині, яка до цієї дати після осінніх заморозків ставала солодкою. Ягодам приписували чудодійні та цілющі властивості.
Прикмети 23 вересня
Тепла і суха погода – до пізньої та м'якої зимі.
Птахи летять на південь – до ранньої та холодної зими.
Березові та горобинові листя пожовкли – до швидких холодів.
Багато горобини – до частих дощів восени і холодної зими.
Багато жолудів – до сніжного Різдва.
Гроза – до теплої осені.
Що не можна робити
У найближчі три дні не варто починати нові справи. Краще приділити увагу своєму здоров'ю і настрою. Заборонено лаятися.
Хто народився 23 вересня
Валерій і Володимир Сидоренки (43 роки)
Валерій і Володимир Сидоренки
Instagram @sidorenkoboxclub
Брати-боксери з України. Валерій Сидоренко – триразовий чемпіон світу серед військовослужбовців, чемпіон Європи серед любителів 2000 року і сьоме місце на Олімпіаді, п'ятикратний чемпіон України в першій найлегшій ваговій категорії (до 48 кг).
Володимир Сидоренко – український боксер-професіонал, виступає в найлегшій ваговій категорії. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2000 року, Чемпіон Європи серед любителів 2000 року і срібний призер чемпіонату світу серед любителів 2001.
Володимир Сидоренко
Instagram @sidorenkoboxclub
Хуліо Іглесіас (76 років)
Відомий іспанський співак, який продав більше 300 мільйонів платівок і став комерційно найуспішним іспаномовних виконавцем. Найвідоміші пісні: "Crazy", "Amor, Amor, Amor", "Abrazame", "Nathalie", "Nostalgie".
Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 23 вересня вказує, що цей день стане насиченим на пригоди для багатьох знаків Зодіаку.
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