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23 вересня • оновлено в 06:21
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Прикмети і свята 23 вересня: що не можна робити

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23 вересня в Україні і всьому світі відзначається кілька міжнародних і релігійних свят, серед яких варто відзначити День осіннього рівнодення та Міжнародний день жестових мов.

Православні шанують пам'ять святителів Петра і Павла. Прикмети зможуть розповісти, якою буде погода. А OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися, що означає цей день.

Свята 23 вересня

День осіннього рівнодення

23 вересня - День осіннього рівнодення

23 вересня - День осіннього рівнодення

pixabay

У День осіннього рівнодення тривалість денного та нічного часу доби зрівнюється. А вже з 24 вересня день почне стрімко скорочуватися, а ночі стануть довшими. Це час переходу світу на новий енергетичний рівень. З наукової точки зору, це момент, коли Сонце перетинає небесний екватор і переходить з північної півкулі до південної. У першій починається астрономічна осінь, а в другій – весна.

Міжнародний день жестових мов

День жестових мов

День жестових мов

pixabay

Свято встановлено Генеральною Асамблеєю ООН в грудні 2017 року з метою звернути увагу суспільства на значення жестових мов в житті мільйонів глухих та слабочуючих людей по всьому світу. Ініціатором резолюції виступила Всесвітня федерація глухих (WFD), яка стверджує, що в світі проживає понад 70 мільйонів таких людей. Всього в світі існує близько 300 жестових мов, а також міжнародна мова жестів.

Петро і Павло Горобинники

Святі Петро і Павло Нікейські

Святі Петро і Павло Нікейські

ksovd.org

Цього дня православні вшановують пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. У 9 столітті, за часів царя Лева Ісаверяніна, святий Петро захищав православну віру від іконоборців, за що постраждав. Відомо про чотири листи святого Федора Студита до святителя. Про життя Павла, який проповідував православ'я в Нікеї, ніяких відомостей не збереглося.

Назва дня пам'яті в народі прижилася завдяки горобині, яка до цієї дати після осінніх заморозків ставала солодкою. Ягодам приписували чудодійні та цілющі властивості.

Прикмети 23 вересня

  • Тепла і суха погода – до пізньої та м'якої зимі.

  • Птахи летять на південь – до ранньої та холодної зими.

  • Березові та горобинові листя пожовкли – до швидких холодів.

  • Багато горобини – до частих дощів восени і холодної зими.

  • Багато жолудів – до сніжного Різдва.

  • Гроза – до теплої осені.

Що не можна робити

У найближчі три дні не варто починати нові справи. Краще приділити увагу своєму здоров'ю і настрою. Заборонено лаятися.

Хто народився 23 вересня

Валерій і Володимир Сидоренки (43 роки)

Валерій і Володимир Сидоренки

Валерій і Володимир Сидоренки

Instagram @sidorenkoboxclub

Брати-боксери з України. Валерій Сидоренко – триразовий чемпіон світу серед військовослужбовців, чемпіон Європи серед любителів 2000 року і сьоме місце на Олімпіаді, п'ятикратний чемпіон України в першій найлегшій ваговій категорії (до 48 кг).

Володимир Сидоренко – український боксер-професіонал, виступає в найлегшій ваговій категорії. Бронзовий призер Олімпійських ігор 2000 року, Чемпіон Європи серед любителів 2000 року і срібний призер чемпіонату світу серед любителів 2001.

Володимир Сидоренко

Володимир Сидоренко

Instagram @sidorenkoboxclub

Хуліо Іглесіас (76 років)

Відомий іспанський співак, який продав більше 300 мільйонів платівок і став комерційно найуспішним іспаномовних виконавцем. Найвідоміші пісні: "Crazy", "Amor, Amor, Amor", "Abrazame", "Nathalie", "Nostalgie".

Як повідомляв OBOZREVATEL, гороскоп на 23 вересня вказує, що цей день стане насиченим на пригоди для багатьох знаків Зодіаку.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Теги
свято День осіннього рівнодення
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