Прикмети і свята 23 травня: що не можна робити в цей день
23 травня 2020 року в Україні і в усьому світі відзначають Всесвітній день черепахи.
OBOZREVATEL пропонує своїм читачам дізнатися, що означає цей день для історії, а також якою за народними прикметами, буде погода.
Всесвітній день черепахи
23 травня під багатьох країнах відзначається Всесвітній день черепахи - тварини, що символізує мудрість, багатство і довголіття. Це незвичайне свято зародилося в 2000 році за ініціативою Американського товариства порятунку черепах. Ця організація була заснована ентузіастами в 1990 році в Малібу (штат Каліфорнія, США) для збереження популяції черепах, що живуть в околицях міста. Метою свята стало привернення уваги громадськості до проблеми загибелі великої кількості черепах через сусідство з людьми.
Прикмети 23 травня
До світанку чутні пташині пісні – буде дощ.
До вечора не зникають купчасті хмари – очікуйте поліпшення погоди.
Дощ іде – літо буде непогожим.
Дме вітер під час дощу – очікуйте гарної погоди.
Що не можна робити 23 травня
Лінуватися.
Зневажливо ставитися до оселі.
Переїдати.
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